"Es mucha la gente que me juzga y me ha juzgado sin conocerme", dijo Diego García

"Quiero jugar al fútbol, que mi familia y todas aquellas personas que me quieren ya no pa­sen por estos momentos tan malos", comentó García.

Este martes, el presidente de Nacional, José Fuentes, comunicó que se descartó la llegada de Diego García, quien fue denunciado por abuso sexual a principios de 2021. Debido al interés del tricolor, sus dirigentes fueron duramente criticados.

Las redes sociales se inundaron de opiniones, así como un hincha que pintó la puerta de Los Céspedes. Por ese motivo, el futbolista, que la semana pasada rescindió su préstamo con Patronato, se expresó mediante un comunicado.

"Ante los rumores que están circulando en estas últimas ho­ras y toda la repercusión que el tema está teniendo, decidí hablar y contar como me siento ahora y como me vengo sintiendo hace ya más de un año", comenzó diciendo. "Desde el momento que llegó la denuncia, en conjunto con mi abogado decidimos no hablar y no publicar nada sobre el tema, pero creemos que llegó el momento de hacerlo", continuó.

"Es mucha la gente que me juzga y me ha juzgado sin co­nocerme y solamente basándose en una cara de la moneda. Si hay algo que aún me mantiene de pie y con fuerzas de se­guir es saber lo que pasó verdaderamente", comentó y añadió: "Soy consciente de lo que se me acusa, pero también confío y dejo todo en manos de la justicia como lo hice hasta el momento".

Aseguró: "No cometí ningún delito y eso no sólo quedó acredita­do con mis palabras, sino que también por las pruebas que la fiscalía investigó, lamentablemente es un proceso largo, pero así mismo confío en la justicia que es la que tiene la última palabra, si no fuese así, estoy seguro que no hubiese soportado todo lo que pase y estoy pasando actualmente".

"Todas las personas que en verdad no me conocen, saben que jamás sería capaz de cometer algo tan grave. Gracias a Dios tengo unos padres maravillosos que me han inculcado los valores de la vida, así corno el respeto y las responsabilida­des, gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en momentos can difíciles como estos, solo quiero estar bien, jugar al fútbol, que mi familia y todas aquellas personas que me quieren ya no pa­sen por estos momentos tan malos, es por ellos también, que me mantendré más fuerte que nunca", concluyó.

