“Es el desafío más importante de mi carrera”, dijo Repetto al ser presentado en Nacional

Nacional presentó a su nueva Comisión Directiva, con José Fuentes a la cabeza tomando el cargo que durante los últimos tres años fue de José Decurnex. Junto al nuevo presidente también se presentó a Pablo Repetto, flamante director técnico, quien dijo que “es un orgullo estar en uno de los más grandes de América”.

“Es el desafío más importante que tengo en mi carrera. Siempre se dice que el (desafío) que viene es el más importante, pero no sé qué otro puede ser más importante que dirigir a un grande de América en este momento. Considero que estará entre los top de mi carrera y entre los más importantes”, expresó.

“Agradezco a los directivos y a la gente que confió en nosotros. Llegamos con mucha ilusión de lograr objetivos que, por la grandeza del club, ya saben cuáles son. Y también con algún sueño, que siempre debe existir. Los sueños de los hinchas son los nuestros también”, señaló el nuevo director técnico albo.

“Los objetivos son claros; ganar el Campeonato Uruguayo. Y también hablé de los sueños, que pueden ser algo importante (a nivel internacional), pero son sueños. Si vamos a la realidad hay una diferencia importante. Lo marcan los presupuestos y los resultados. El equipo nos ilusionará o no de acuerdo al rendimiento”, advirtió.

“Me gustan los equipos intensos. La velocidad es muy importante pero no sólo se juega con la velocidad, porque sino jugarían sólo los atletas. Buscaremos, cuando tomemos decisiones con las altas, jugadores con esas características, que no son fáciles. Buscaremos eso para acercarnos a lo que queremos aunque nunca se llega al 100% “, dijo.

Consultado por las renovaciones de Diego Polenta y Gonzalo Bergessio, dijo que “todavía no hay una definición del tema”. “Estamos haciendo una valoración y dentro de esa valoración utilizaremos a los jugadores que entendamos que tendrán minutos. Los que no, no van a ser tenidos en cuenta. Hoy no puedo hablar de altas y bajas y no quiero hablar de casos individuales. Llegado el momento daremos a conocer quiénes continuarán y quiénes no”, dijo.

Repetto, quien aún no definió si la pretemporada que comenzará el 5 de enero será en Los Céspedes, en Colonia o en Maldonado, contó que en los últimos tiempos paró a sus equipos “con una figura de 4-2-3-1”. “Antes jugué de otra manera. Hoy, en principio, tengo esa idea, pero tal vez por los jugadores que tengamos pueda cambiar. No quiero cerrarme a decir que vamos a jugar así, pero sí hay una preferencia por esa forma”, argumentó.

