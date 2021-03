“En la AUF no bancan que una mujer les diga la verdad”, dijo Popovits, esposo de Umpiérrez

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El sumario que le abrió el Colegio de Árbitros a Claudia Umpiérrez por sus dichos del 17 de enero en el programa ‘Polideportivo’ de Canal 12, donde informó lo ocurrido en una asamblea del gremio arbitral, le costó a la jueza internacional ser bajada de la Copa Libertadores femenina por parte de la Conmebol.

Por entonces, un grupo de 40 árbitros firmaron para solicitar una asamblea reclamando medidas ante el descenso de 12 colegas que, a su entender, fue “irregular”. No obstante, dos días después se resolvió no hacer paro y se formó una comisión para tratar el tema, pero aún no hay novedades.

Entre los afectados estaba el asistente Gabriel Popovits, internacional hasta 2019 y esposo de Claudia Umpiérrez, que en diciembre encabezó la lista opositora a la actual directiva de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF).

Para 2020, Popovits perdió la categoría de internacional. De cara a 2021 dejó de ser juez de línea de primera categoría, por lo que a sus 44 años no puede seguir trabajando en el referato y ya no tiene ningún tipo de vínculo con la AUF.

“Sobre eso tengo presunciones. Cuando me descendieron de internacional pedí mis calificaciones y conceptos de los veedores y miembros técnicos, y nunca se me aportó ese dato. Se me habló de una cuestión de actitud. No sé qué será. Accedí a los puntajes y eran buenos”, contó al programa ‘Ultimo al arco’ de Sport 890.

“A los tres días de perder las elecciones nos echaron a casi todos los de la otra lista”

“Cuando me descendieron de FIFA a primera categoría me dijeron que quedé en el lugar cinco de siete, pero me dijeron que para los miembros técnicos y para Darío Ubriaco tenía que descender”, señaló Popovits, quien aclaró que habla por sí mismo y no por su esposa. “Claudia, cuando tenga ganas, que hable”, puntualizó.

“Lo que veo en el entorno del arbitraje es que hay miedo de expresar libremente lo que se siente y lo que no se comparte. En las elecciones del 4 de diciembre en AUDAF nos presentamos con una lista para cambiar el modo de conducción, de un modo de ser amigo del patrón a un modo que defienda a los árbitros”, recordó.

“Perdimos y el 7 de diciembre ya había una carta de Ignacio Alonso pidiendo que se aplicara una reestructura que no se había arreglado con nadie del gremio. En esa reestructura me echaron a mí, que soy la pareja de quien se tiraba a presidenta. Echaron a Óscar Rojas, que iba de vicepresidente, echaron al único miembro de futsal que integraba nuestra lista y al candidato a tesorero. Y descendieron al candidato a prosecretario”, dijo.

“A los tres días de perder las elecciones nos echaron a casi todos los que integrábamos la plana superior de la lista. ¿Cuál es el mensaje para los demás? Que no se metan. No lo ve el que no lo quiere ver. Si tiene cuatro patas, es peludo, mueve la cola y ladra, es un perro”, señaló, y opinó que “el proceso que le hacen a Claudia ahora es tragicómico”.

El sumario “tragicómico” que le abrieron a Claudia Umpiérrez

“Aunque en el fútbol todos se golpeen el pecho con la igualdad de género, en la AUF y sobre todo en el Colegio de Árbitros no se bancan que una mujer diga la verdad. Las quieren calladas y sumisas porque el fútbol es cosa de hombres. Entonces inventan esto increíble de unas declaraciones en las que habla de algo que se habló de una asamblea. ¿Dónde está prohibido eso? Y más en una dirigente gremial como ella”, justificó.

Popovits aseguró que Umpiérrez “en ningún momento dio su opinión, sino que habló de lo que se habló en una asamblea”. “Si en una asamblea hay compañeros que decimos que se llevaron a cabo descensos irregulares, ¿de qué iba a hablar? De lo que se habló en la asamblea. Pero nunca dio una opinión”, argumentó.

“Pero en algo rebuscado le hacen un sumario para ver si cometió alguna falta, y ese sumario ahora le impide ir a un torneo continental, cuando el Colegio de Árbitros tiene la potestad de sancionar. No es común que te hagan sumarios. ¿Algo que pasó el 17 de enero se le informa ahora? ¿Dos días antes de un partido?”, lamentó, en referencia a que se le notificó el viernes y tuvo que arbitrar Torque-Cerro Largo el domingo.

“Esto es contra Claudia, pero es un ‘no te metas’ para los demás árbitros. Es claro que al que está en contra de lo que predomina hoy en la AUF, lo sacan del medio. En estos últimos seis años estuvo en la conducción Marcelo de León, que se jacta de ser amigo de Ignacio Alonso y que lo va a colocar en algún cargo de dirección en el Colegio de Árbitros. Pero no lo digo yo, lo decía él por todos lados. Entonces, ¿en contra de quién te vas a tirar? Si te tirás en contra del poder, se terminó tu carrera”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy