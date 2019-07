Fútbol Internacional

“En eliminatorias no te tienen que marcar de local y a nosotros nos hicieron dos”, López

Tras la derrota de Peñarol ante Fluminense por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Diego López atendió a los medios de prensa y explicó cuáles, a su entender, fueron las claves de la eliminación del aurinegro en el torneo continental.

"En las eliminatorias tenés que hacer un resultado, que no te hagan goles de local y a nosotros no hicieron dos. Teníamos confianza de darlo vuelta y clasificar. Luego sucedió lo que se vio hoy, recibimos un gol tempranero que nos complicó el partido. Nos faltó agresividad, cuando no teníamos la pelota nos faltaron muchas cosas, la concentración. A nivel internacional cuando te falta eso, pagás", dijo.

El entrenador aurinegro también explicó que si bien Peñarol tuvo más posesión de pelota en el segundo tiempo y las ocasiones llegaron, sobre todo en los últimos veinte minutos, el equipo "no estuvo a la altura" y que tuvieron gran parte de la responsabilidad en los cinco goles que convirtió Fluminense en la serie.

"El segundo tiempo tuvimos la pelota pero en el fútbol eso no alcanza y sabemos que no estuvimos a la altura de lo que es Peñarol a nivel internacional. Hay que mejorar, levantar la cabeza rápido porque esto sigue. Tenemos que tratar de mejorar día a día pero cuando cometés muchos errores a nivel internacional se pagan, creo que tuvimos mucha culpa en los cinco goles que nos hicieron", indicó.

"A veces estuvimos mal parados, cuando se cerraron quisimos forzar las jugadas y perdíamos la pelota. Nos faltó marcar y ser agresivos, cuando vas a los costados no podés dejar que se hagan centros, nos faltó todo eso", agregó.

A modo de análisis y resumen, López sostuvo que la actuación de Peñarol a nivel internacional no fue buena y que gran parte de los errores estuvieron en la parte defensiva.

"No fue bueno lo que hicimos, nos faltó a nivel internacional, nos damos cuenta en este tramo, más que nada en la parte defensiva. Nos hicieron dos goles en Montevideo y en todos los goles nos faltó algo y por eso creemos que no estuvimos a la altura. A nosotros nos costó más Fluminense que Flamengo porque nos incitó a un mayor desgaste físico. Por momentos nos fue bien, por otros nos fue mal y en Montevideo fue peor. Creo que los dos goles en Montevideo fueron la clave de la llave", expresó.