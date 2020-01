Fútbol Internacional

“En Uruguay no me cuidaba mucho”, reconoció Darwin Núñez, hoy figura en Almería

Darwin Núñez lleva casi cinco meses en el fútbol español y ya empezó a notar las diferencias. Tras unos primeros partidos de adaptación al nuevo país y a su fútbol, lleva ya nueve goles en 14 partidos jugados, de los cuales fue titular en 12. Se ganó el puesto y su equipo comparte el liderazgo del competitivo torneo de La Liga 2 con el Cádiz de Alfonso Espino.

Hoy, en conferencia de prensa, sorprendió con unos dichos respecto a su etapa ya pasada en su país natal: “En Uruguay no me cuidaba mucho, vivía con mi familia y mi referente en Peñarol era el Cebolla Rodríguez. Acá senté cabeza y me puse las pilas para que me vaya bien en mi carrera. René y Balliu me tienen controlado”, contó el ariete de 20 años, quien se fue de Peñarol con un registro de cuatro goles en 22 partidos oficiales.

También recordó el comienzo de su etapa en el nuevo club, donde al principio no jugó demasiado y perdió días de adaptación por ser citado por Óscar Tabárez para la Celeste. “Ir con la selección me apartó un poco del grupo; Era mi sueño. Pero ahora estoy con ellos. Los referentes siempre me dijeron que tuviera cabeza para cuidarme y comportarme mejor. Me ayudaron mucho. Espero seguir con la racha”, confesó.

“Entrenamos para hacer las cosas mejor y debemos seguir adaptándonos a lo que quiere el míster para no entrar dormidos al campo, sino con otra actitud para que no nos cueste el partido. En lo personal estoy cómodo porque me adapté rápido al juego del equipo”, señaló Núñez, quien valoró la “competitividad y la intensidad” que encontró en el torneo, que en comparación con Uruguay “es mayor, por no hablar de los campos de juego”.

“Fue un salto muy grande venir a Europa a estas canchas hermosas. Estoy feliz de estar en Almería”, agregó Núñez, cuyo próximo compromiso será el domingo que viene a las 12 horas recibiendo al Elche.