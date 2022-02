“El espectáculo lo vale y podemos agotar”, dijo Casales sobre el precio de las entradas

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Jorge Casales, integrante del Consejo Ejecutivo de la AUF, dialogó esta mañana con ‘Tirando Paredes’ de Radio 1010 AM y habló sobre el VAR, la selección y la Copa Uruguay, que oficialmente comenzará este año.

Sobre la posibilidad de que haya VAR en el clásico de la cuarta fecha, dijo que “todavía no hubo una reunión del Ejecutivo”, pero que “factiblemente se analice como cualquier propuesta de cualquier equipo, no obstante”.

“Hay una decisión del consejo de liga que condicionó la aplicación de la herramienta en todos los partidos”, ahondó. “No se llegó a la tercera, ahora en la cuarta aparentemente tampoco. No llegó la homologación de los árbitros, por lo cual tampoco hay suficientes”, sentenció con respecto a por qué no se utiliza en ningún partido del Torneo Apertura.

Selección

Con respecto a la posibilidad de que Jorge Giordano sea el director deportivo de la selección uruguaya, afirmó que “estamos en camino a que si, faltan arreglar algunas cosas del alcance total del cargo”. “Va a ser el director de todas las selecciones uruguayas, juveniles, femenino, futsal, fútbol playa”, siguió.

“No hay ningún nombre que se haya manejado, cuando se nombre al director vamos a designar el técnico de la Sub 20 y Sub 15”, dijo sobre los técnicos de las juveniles. “Hablamos con Diego Forlán, pero no hubo ningún ofrecimiento”, sostuvo. “El de la Sub 20 tiene que ser un poder de perfil fuerte porque es quien dirige a los mejores jugadores del fútbol uruguayo”, aseguró.

Añadió´: “Todo este proceso del Maestro Tabárez lo queremos mantener, pero lo queremos optimizar, que sea una formación integral de los futbolistas”, por ese motivo el entrenador “tiene que tener personalidad, presencia, experiencia en dirigir juveniles”. Diego Alonso “sin dudas que influye” y seguramente “esté con nosotros a la hora de elegir”.

Sobre el precio de entradas para el partido ante Perú por las Eliminatorias, explicó que “es un tema de oferta y demanda. Le estamos dando un lugar preferencial y que había una demanda de 3500. Ponemos todas las que entren en el rincón de la América”.

“Los precios con Perú aumentaron un poco más. Es una decisión que tenemos otros como órgano que gestionamos la economía”, siguió. “Tuvimos una baja sensible y ahora tenemos una oportunidad porque es una final. El espectáculo lo vale y podemos agotar”, aseguró.

Comentó que Diego Alonso “superó nuestras expectativas. Es un obsesivo con los detalles, está las 24 horas pensando en los riales y los transmite al cuerpo técnico y al plantel”.

Copa Uruguay

“Será a partir de mitad de año, están dadas las condiciones, vamos a estar empezando en la primera semana de junio”, afirmó. Participarán “todos los equipos de Primera División, Segunda División, Primera División Amateur, el campeón y vicecampeón de la Divisional D, todos los equipos de la Primera División de OFI y 6 de la Segunda División de OFI”.

COn respecto al formato, explicó que “arrancamos con 72 equipos, primero se eliminan los de la B, C, D y el interior, ahí quedan 12 que se juntan en dieciseisavos con 20 equipos, que son los 16 de Primera División más el mejor descendido a Segunda, que es Progreso, el campeón de la C y el campeón y vicecampeón de OFI”.

“Se jugará siempre los miércoles y se puede extender hasta el Mundial. Faltan detallar gestiones económicas y logísticas”, finalizó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy