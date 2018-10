“¿El clásico? Estoy disponible. Depende del entrenador”, dijo Gargano tras volver a jugar

Fútbol uruguayo

La presencia de medios este martes de mañana en Las Acacias fue muy superior a la que se registra en cualquier partido de tercera división. La novedad pasaba por la vuelta de Walter Gargano, quien jugó por última vez un partido oficial el 21 de marzo en el Tróccoli, donde sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El Mota jugó los primeros 45 minutos en el triunfo aurinegro sobre Fénix y se mostró “agradecido con los chicos, el Tito (Jorge Goncalves, entrenador del equipo) y la gente que trabaja en Las Acacias”. “Uno viene a tratar de colaborar, de ayudar y de estar bien. Me sentí bien, contento y feliz. No es fácil pero acá estamos”, comentó.

El volante sanducero de 34 años dijo haber jugado con “precaución ninguna”. “Siempre mi característica fue de no cuidarme y de no pensar. No pensé en lo físico ni en cuidarme a la hora de trancar o de ir a saltar. Por supuesto uno trata de evitar ciertas cosas, pero no lo pensé en ningún momento”, confesó.

“Un poco de ansiedad te da el tema de comenzar otra vez y de jugar un partido oficial. Me sentí bien y a gusto con los muchachos. Los conozco a todos y tienen un gran potencial”, dijo, y evitó comentar cómo seguirá su proceso de reinserción en el plantel principal luego de haber recibido el alta médica y deportiva.

“Eso se lo tienen que preguntar al entrenador. Uno está a disposición y Diego (López) es el que toma las decisiones. En este caso le pasamos la responsabilidad a él”, dijo, y no descartó ni confirmó que pueda estar al menos en la lista de concentrados para el choque del sábado ante Nacional, más allá de lo que piensen López y el doctor Rienzi.

“Dependerá de cómo me vea el entrenador. Yo estoy disponible. Él verá si me ve bien durante la semana. Faltan cuatro días y estoy tranquilo. La decisión la tomará él”, expresó Gargano, quien valoró el apoyo de sus compañeros que se hicieron presentes en Las Acacias. “Siempre han estado. El respaldo de ellos es así y lo tomé con naturalidad”, ponderó.

“Lo más duro de estos siete meses fue la recaída que tuve en casa por un accidente doméstico. Fue insólito. Una pena porque hubiese llegado antes, pero el destino no quiso que estuviera pronto antes. Ahora estoy contento y feliz, y mirando sólo para adelante”, dijo el Mota, a quien lo observó desde la tribuna su esposa y su hijo más pequeño.