“Dualidad de criterio con Hugo de León es constante e histórica”, dijo su hija y abogada

Fútbol uruguayo

Tras los dichos de Hugo de León criticando con dureza a los árbitros del fútbol uruguayo por entender que están perjudicando a Nacional, el presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), Marcelo de León, anunció que denunciaría al ex jugador y entrenador tricolor por injurias y daño moral.

Lorena de León, hija y abogada de Hugo, habló con el programa Las Voces del Fútbol, de la 1010 AM, y dio su opinión al respecto, entendiendo que su padre no incurrió en ninguna conducta delictiva y tampoco incitó a la violencia. Además, aclaró que es “un hincha más”.

“Injurias y daño moral son dos dimensiones, dos foros y dos fundamentos de derecho completamente diferentes. Si refieren a una reclamación por daño moral estamos hablando de una reclamación civil con fundamento en el Código Civil. Si hay una eventual denuncia por la comisión de un presunto delito, estamos hablando de la sede penal y, eventualmente, la aplicación de algún artículo del código penal”, explicó.

"Habló como un hincha más"

“Desconozco concretamente qué es lo que van a hacer, si bien puedo imaginar algunas cosas. Es un poco difícil para mí establecer una defensa cuando no sé bien por dónde va a venir, si bien tengo una opinión sobre las declaraciones y las posibles implicancias”, sostuvo, y aclaró que su padre “se expresó públicamente como lo hace un hincha de cualquier equipo”.

“En las redes sociales está inundado de comentarios. Se han pronunciado jugadores, entrenadores, dirigentes y gerentes deportivos, que no sólo se expresaron, sino que han ido más allá. Hugo de León hoy es un hincha; no tiene ningún cargo de responsabilidad ni representa a una institución. No se le puede exigir más que a cualquier ciudadano medio. Siempre han existido opiniones sobre el arbitraje”, consideró Lorena de León.

“Escuché al presidente de AUDAF diciendo que recibió la visita de 40 hinchas que se apersonaron en su domicilio con absoluta naturalidad. Me parece una vara bien distinta. Es cierto; también he estado en la hinchada y me llevo bárbaro porque mucha gente son mis amigos y no me asustaría. Lo puedo entender”, dijo, y recordó que la actividad de los árbitros es objeto de opinión a nivel público, algo que “Hugo de León ha vivido en carne propia toda la vida”.

"Todos están expuestos. Los árbitros quieren ser invisibilizados"

“La exposición en las redes la tienen todos. Para empezar Hugo de León, que habló hace dos días y por Twitter le han dicho cualquier tipo de disparate. Periodistas y jugadores están expuestos y toda la vida fue así. En el caso de mi padre siempre fue así, pero los árbitros quieren ser los únicos invisibilizados. Entiendo que digan que es infeliz lo que dijo mi padre, entiendo la molestia y creo que lo pueden conversar una y mil veces, pero no está incitando a nada. No veo que se pueda desprender que diciendo que pongan la foto de un árbitro esté habilitando a que los demás le tiren pedradas”, afirmó.

“Es una opinión sobre hechos de interés públicos sin referencia a la vida personal de nadie y sin nombrar a ninguna persona en particular. Presidentes de instituciones dijeron en su momento que había una campaña, que ‘penal para Nacional’. Lo vimos todos. ¿Y qué estaban diciendo? Pasó siempre. Es un asunto de interés público en el que él habló como hincha y dijo que se está perjudicando a Nacional. Lo han dicho todos, pero este cae pesado. Lo ha dicho gente con cargos de responsabilidad”, señaló.

"No hay elementos penales"

“La dualidad de criterio con Hugo de León es constante e histórica. Es un mundo bastante arbitrario. Eso es injusto para mucha gente que trabaja en el ambiente, como periodistas, jugadores, técnicos. A veces se ven sujetos a esto de que la discrecionalidad parece ser bastante importante”, sostuvo.

“Me solidarizo lo que escuché que pasó con los árbitros y con los que sufren hechos de violencia en cualquier ámbito. Mi padre es una persona tremendamente pacífica y nunca estuvo en un hecho de violencia. Dirigió un clásico que terminó a las piñas y con detenidos, y él se quedó mirando desde un costado”, recordó.

En caso de existir una denuncia penal, cree que no hay elementos para inculpar a su padre. “No la veo, pero como no soy experta en derecho penal lo consulté con el penalista Andrés Ojeda. Me dijo que de ninguna manera hay elementos penales. Me pasó algo insólito: me llamaron decenas de colegas instantáneamente a ofrecerse para su defensa y diciendo que esto es un disparate y una injusticia. Nunca me había pasado”, concluyó.