“Disfruté el paso por Peñarol. Me hizo bien”, contó Maxi Rodríguez a horas de retirarse

Maximiliano Rodríguez pondrá punto final a su extensísima carrera profesional este lunes. Debutó el 14 de noviembre de 1999 con la casaca de Newell’s Old Boys, la misma que llevó en su corazón desde niño y que lucirá por última vez hoy a las 21:30 horas en el cierre de la fecha 24 de la Liga Profesional del fútbol argentino contra Banfield.

A horas de ese encuentro, que será el penúltimo del conjunto leproso esta temporada y el último en su estadio, el ídolo rojinegro brindó una extensa entrevista a los canales oficiales del club e hizo un repaso de toda la carrera. Desde las formativas hasta el tramo final, pasando por los demás equipos a los que defendió.

Dentro de la charla también hubo tiempo para hablar de Peñarol, el equipo que lo recibió a mediados de 2017 cuando la interna de su querido Newell’s estaba convulsionada. Con 36 años sentía que tenía aún más para dar pero no quería tener que enfrentar a los colores de su vida. Cambiar de casaca en el fútbol argentino no era una opción.

“Fue una decisión muy difícil de tomar porque pensé que ya volvía para quedarme”, contó sobre aquella llegada al conjunto aurinegro, que rompió una etapa de seis años en su Rosario natal. Sí; volvió desde el Liverpool inglés a mediados de 2012 en plenitud para sacarse las ganas de ser campeón con el cuadro del que nació hincha.

Cuando cruzó el Río de la Plata “sentía un desgaste emocional y a lo mejor no estaba al 100%”. “Iban sucediendo cosas en el club que no me gustaban. No me dejaba jugar tranquilo. En ese momento decidí hacer un impasse y me fui a jugar a Peñarol sabiendo que iba a volver porque lo único que quería era retirarme en Newell’s”, recordó.

“Disfruté mucho el paso por Peñarol. Creo que me hizo bien porque después vine con muchas ganas. Internamente sabía que me quedaba una etapa más para poder disfrutar y darle alegría al hincha y a mí mismo también. Fue más larga de lo que yo esperaba y creo que en ese momento la decisión de irme fue dura”, reconoció.

En filas aurinegras anotó 16 goles en 49 partidos entre 2017 y finales de 2018, siendo parte fundamental del bicampeonato bajo la dirección técnica de Diego López. Luego, en su vuelta a Newell’s, demostró que seguía vigente al aportar 18 tantos en 61 compromisos, de los que fue titular en 57. Hoy, al borde del llanto, se despedirá.

