Fútbol uruguayo

“Desmiento totalmente que el “Cebolla” me haya dicho que no quería patear”, dijo Espinel

Después de perder la semifinal del campeonato uruguayo frente a Peñarol, Eduardo Espinel charló con Las Voces del Fútbol de Radio Nacional y habló sobre la definición de penales, dando su explicación sobre que Cristian Rodríguez no pateara.

Primero habló sobre lo que le dejó el partido de ayer, “desde que terminó el partido no pude dormir. Salí de Colonia a las 11 de la mañana para mi pueblo y los mensajes que tenía me hacían emocionar pese a no haber conseguido el objetivo, ahí te das cuenta que algo hicimos.” “Nos ganamos el respeto del fútbol y del país”, siguió.

“Uno va con una idea de planificar un partido adentro del campo que creo que nos salió a la perfección”, dijo sobre la planificación, que además explicó cual fue, “queríamos un partido largo, hicimos una estrategia en el partido previo de reservar jugadores porque veíamos en el horizonte esta definición y Peñarol iba a hacer el desgaste para coronarse campeón del Clausura. Creo que terminamos con más oxígeno nosotros”.

Penales

En la noche de ayer no miró ningún penal, por eso dijo que “no lo tenía pensado. No miré el de Renzo (López) en el partido; me imaginé que tenía parte de la familia en la tribuna, los miraba buscando una energía positiva. Cuando los hinchas de Plaza gritaban gol, era gol, y ahí iba viendo, pero no miré ningún penal. Como no miré el de Renzo y lo hizo, la seguí tomando esa opción”.

Sobre los seleccionados para patear, dijo que “nosotros con Osvaldo (Carro), mi asistente, hicimos la lista inmediatamente de acuerdo a nuestra visión y pensamiento, lo que era mejor para el equipo y para cada jugador. Hicimos la lista del 1 al 11 y a nosotros nadie nos dijo “yo no pateo” ni nos pidieron los penales, fue decisión nuestra”, sostuvo.

“Si seguía la tanda, el 10 era el “Cebolla” y después seguía Santiago Mele. Yo se que todo esto es un poco un circo y que empezaron a decir que el “Cebolla” pidió”, dijo con respecto a que Cristian Rodríguez no haya pateado. “Tengo la espalda suficiente en Plaza Colonia como para tomar las decisiones que a mi se me antojan y no toleraría que ninguno me imponga, independientemente del nombre que tenga, en Plaza Colonia; ni siquiera Carlos (Manta) y “Chiqui” (García) que son los dueños del proyecto”, aseguró.

“A nivel futbolístico, dentro del campo, las decisiones las tomo yo. Creo que me avala un poco la trayectoria en el club, y desmiento totalmente que el “Cebolla” me haya dicho que no quería patear, yo no creo que no se anime a no patear un penal, independientemente del momento”, dijo al respecto de la decisión.

“Fue una decisión del cuerpo técnico. No nos fue tan mal, hasta el noveno íbamos bien. Si el “Cebolla” era el número cuatro y lo erra, imagínate lo que estaban diciendo hoy; y si lo hace y ganamos nosotros, seguramente había mensajes que no tenía que haber pateado”, finalizó.

