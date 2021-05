“Desarrollé un gran afecto por el Manchester United”, dijo Cavani tras renovar su contrato

Fútbol Internacional

Edinson Cavani firmó la extensión de su contrato con el Manchester United hasta el 30 de junio de 2022, luego de muchas semanas de especulaciones sobre su futuro. Puso la rúbrica este lunes y horas después el club lo hizo oficial, agregando declaraciones del atacante uruguayo a los medios oficiales de la institución.

“A lo largo de la temporada he desarrollado un gran afecto por el club y todo lo que representa. Siento un vínculo profundo con mis compañeros de equipo y el personal que trabaja aquí detrás de escena. Me dan una motivación extra todos los días y sé que, juntos, podemos lograr cosas especiales”, manifestó.

“Desde el primer momento en que llegué, sentí la confianza del entrenador. Como jugador, esta creencia te brinda la oportunidad perfecta para jugar tu mejor fútbol y quiero agradecerle por eso”, añadió el ariete salteño de 34 años, quien lleva 15 goles en lo que va de la temporada.

“Me ha emocionado lo mucho que la afición ha querido que me quede, y lo daré todo para traerles felicidad y alegría con mis actuaciones en el campo. Todavía no he podido jugar frente a la multitud de Old Trafford y eso es algo que no puedo esperar para hacer”, manifestó Cavani.

El entrenador Ole Gunnar Solskjaer, quien mucho hizo para que Cavani tomara la decisión de quedarse en el club, valoró la renovación del vínculo: “Dije cuando Edinson firmó que traería energía, poder y liderazgo a este grupo. Se demostró que no me equivoqué. Fue todo lo que pensé que sería y más”.

“Como entrenadores, conocíamos su historial de goles. Sin embargo, es su personalidad lo que tanto ha aportado a este plantel, tiene una mentalidad ganadora y una actitud inequívoca en todo lo que hace”, añadió el director técnico noruego.

“Edinson es uno de los últimos en irse de la práctica y marca la pauta para los jóvenes con su enfoque de su profesión todos los días. Siempre he querido que se quede y experimente la forma en que nuestros fanáticos le responderán como jugador, y esto significa que, con suerte, tendrá esa oportunidad”, concluyó.

