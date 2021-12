“Creo que se están pasando límites”, dijo José Fuentes en su primer día como presidente

Fútbol uruguayo

“Si no cambiamos las actitudes, tendremos un año complicado”, aseguró el presidente electo de Nacional sobre la situación de la AUF.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente electo de Nacional, José Fuentes, y el vice, Alejandro Balbi, pasaron por “Punto Penal” de Canal 10 y hablaron de lo que se les vendrá este año entrando como nueva directiva.

José Fuentes aseguró que “vamos a crear un cargo para estar cerca de los hinchas, para escucharlos”.

Sobre el nuevo entrenador dijo que “todos queremos jugar bien, pero en un equipo grande lo primero es ganar. Con Pablo (Repetto) fuimos a buscar un técnico experiente, es afín a lo que buscamos”, comentó. “Esperamos que sepa como jugar las copas internacionales y también por el desarrollo de juveniles, que él hizo un gran trabajo en Independiente del Valle”, afirmó.

Lo que se viene

Con respecto a incorporaciones, dijo que “buscamos un préstamo por Nicolás Lodeiro, quería venir, pero se cayó porque no lo autorizaron. Él tiene que dar el siguiente paso”. Además, aseguró que “los dirigentes de Nacional no elegimos jugadores, si tenemos el poder del veto”. Por su parte, Alejandro Balbi contó que “llamé al presidente de Cerrito por Maximiliano Silvera y me pidió 4 millones de dólares”. Sobre la situación de Brian Ocampo, Fuentes dijo que “esperamos por Repetto, pero sé que está entre los jugadores que quiere tener. Hicimos una propuesta y estamos esperando la respuesta”.

“Esperábamos que (Andrés) D´Alessandro rindiera más de lo que rindió. Leandro Fernández demostró ser diferente, pero después se cayó y levantó al final. Igualmente esperábamos más. A D´Alessandro no se le ofreció renovar y a Leandro lo llamó (Sebastián) Taramasco y él le dijo que no”, comentó el presidente a cerca de los argentinos que se fueron. Sobre Leandro Fernández, el vice dijo que “Martín Campaña me dijo que con él ganábamos el torneo de punta a punta”.

“Luis Suárez yo creo que nos va a ayudar a terminar la Ciudad Deportiva de Los Céspedes y el Parque, ojalá que compre un palco”, comentó acerca del video grabado por el delantero uruguayo para otra lista.

Polémicas

Acerca de las dedicatorias del plantel de Peñarol hacia Balbi, comentó que “lo tomé con mucha ironía, no me molestó. Tengo amigos en Peñarol, lo tomo como parte del folklore del fútbol”. Pero dijo que “me preocupan otro tipos de cánticos. Esto significa que estoy haciendo las cosas bien”.

“Creo que se están pasando límites. Si no cambiamos las actitudes, tendremos un año complicado”, dijo Fuentes sobre la situación de la AUF y Balbi agregó que “le avisamos a “Nacho” Alonso que hay límites que no se pueden sobrepasar”. “Tengo una relación profesional, nada más”, siguió Fuentes.

“La gente estaba muy molesta por la agresividad. Es parte del marco que tiene que poner la AUF y la justicia, en algunos casos hay algún delito y la justicia lo tiene que ver”, aseguró Alejando Balbi sobre los videos viralizados del festejo de Peñarol. Y, además, dijo que “no es lo mismo decir “no se que de la hinchada” o “que vamos a matar a alguien”. Creo que los dirigentes tenemos que dar un mensaje de que ciertos temas no se pueden tratar”, sobre el video que circuló de la nueva directiva tricolor festejando con cánticos hacia Peñarol.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy