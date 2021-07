“Con el tiempo iremos notando las señales que Williams dio”, lamentó Edgar Martínez

Fútbol uruguayo

El ex futbolista y actual entrenador Edgar Martínez estaba en Miami por razones laborales cuando se enteró de la triste noticia del suicidio de su hermano menor, el también futbolista Williams Martínez, de 38 años. Llegará a Montevideo en las últimas horas de este lunes o madrugada del martes, por lo que no podrá acompañar a su familia en el velorio.

“No sé los motivos. Con el tiempo iré sabiendo o nos iremos dando cuenta de las señales que dio. Nos veníamos hablando lo más bien. Cuando él estuvo aislado de su propia familia por el covid nos escribíamos con frecuencia y lo noté bien”, contó el ex zaguero desde Estados Unidos al programa ‘100% Deporte’ de Sport 890.

“En la última charla que tuve con él ya se había recuperado del COVID. Le pregunté cómo estaba la suegra, que se había complicado con el coronavirus pero ya estaba bien. Fue una charla totalmente normal. Después de él cayeron todos con COVID y me dijo que estaban mejorando”, recordó.

“Esas cosas a veces no las podés descifrar porque te muestran una cara y en realidad es otra que ni los propios familiares logran detectar. Para los amigos y allegados es mucho más difícil. No es tan fácil como algunos opinan de ‘¿por qué no lo ayudaste?’ La persona no se expresó y uno no lo nota”, lamentó, y dijo que “si uno rebobina la película no encontrará un indicio de nada”.

“Uno puede notar ciertas cosas, estar cerca y hablar temas fuertes como he tenido con mi hermano, con charlas abiertas y hablando con el corazón. Eso es lo que me deja tranquilo; en los momentos difíciles nos hablamos con el corazón abierto. Ahora no es cuestión de buscar culpables ni motivos. Mi hermano ya no está y lo que pasó, pasó”, agregó.

“Lo que tendríamos que haber hecho ya no lo hicimos”, reflexionó, y espera que esta tragedia “sirva como un mensaje para toda la sociedad”, porque “no sólo a los futbolistas les pasa, sino a muchas personas anónimas en el día a día y sucede a diario”. “Hoy es tarde para mi hermano pero no lo es para muchas otras vidas más. Eso es lo que hay que mirar hoy”, señaló.

“De lo malo hay que aprender para que no sigan pasando estas cosas, aprender y prevenirlas. Hay que trabajarlas en cualquier ámbito social. Escucho que hay que hacerlo dentro del fútbol, y por supuesto hay que hacerlo. Pero también en las aulas de las escuelas y en los liceos; en todos lados”, concluyó.

