“¿Cómo me voy a olvidar de Peñarol? ¡Imposible!”, dijo Nández tras algunas críticas

Nahitan Nández recibió críticas en las últimas horas por haber dicho, en una nota con ESPN FC, que jugar en La Bombonera fue “lo más lindo” que le tocó vivir como experiencia en el fútbol. Muchos hinchas de Peñarol le pasaron factura al fernandino, quien en la misma nota dijo que su mejor recuerdo como carbonero “es haber sido el capitán más joven de la historia del club”.

El hoy mediocampista del Cagliari publicó un video en su cuenta de Instagram aclarando los dichos, mostrándose consciente de que “por ahí a la gente de Peñarol le tocó un poco para mal”, y afirmando que no se olvidó del club que lo hizo debutar en Primera División.

“Es el club del que soy hincha. Ayer me quedé un poco preocupado por una noche que había hecho en estos días y en una parte hablé de La Bombonera, que había sido uno de los momentos más lindos y especiales de mi carrera futbolística. Algunos dijeron que me olvidé de Peñarol”, lamentó.

Para mí es muy importante la gente de Peñarol y no me olvido que fui el capitán más joven de su historia. No me olvido que inauguramos el Campeón del Siglo. Quiero transmitirles el amor que realmente tengo por Peñarol. No se trata de hacer diferencias ni competir entre Boca y Peñarol, dos clubes por los que pasé y en los que fui muy feliz”, concluyó.

