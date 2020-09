“Apenas entendía italiano y no lo hablaba”, dijo el investigador del examen de Luis Suárez

Fútbol Internacional

La Fiscalía de Perugia, dirigida por Raffaele Cantone, investiga por estas horas las irregularidades constatadas en el examen de lengua italiana que dio Luis Suárez el pasado jueves en la Universidad de Perugia, un paso necesario para obtener la ciudadanía del país de la bota.

Luego de que este martes recorriera el mundo la noticia de que el atacante del Barcelona ya sabía lo que iban a preguntarle, habló uno de los investigadores. El coronel Selvaggio Sarri dio detalles en diálogo con Radio Punto Nuovo y no dudó al asegurar que “estaba todo armado”, aunque aclaró que “la investigación nació por casualidad, como en la mayoría de los casos”.

Sarri sostuvo que desde febrero se investiga en la Universidad para extranjeros de Perugia “actividades administrativas poco claras a instancias del Ministerio Público” de la ciudad, y que gracias a los medios técnicos que se vienen utilizando se logró “interceptar conversaciones relacionadas con el examen, su preparación y la petición de la Juventus”.

Que aprendiera las respuestas de memoria

“La Juventus estaba dispuesta a inscribir al jugador y la Universidad a hacer el examen. De hecho la Universidad dio las máximas facilidades, quizás pensando en futuras colaboraciones del club. Pusieron en marcha un curso online, pero enseguida se dieron cuenta de que Suárez apenas entendía el italiano y no lo hablaba en absoluto”, señaló Sarri.

Al percatarse de que el uruguayo no sería capaz de aprobar el examen por las vías normales, se apeló a “hacerlo aprender las respuestas de memoria”. “Formalmente logró el título con un nivel intermedio de conocimientos, pero nos encontramos con que todo estaba preparado. Ya tenían establecido que iban a darle como nota el nivel B1, que es el necesario para conseguir la ciudadanía italiana”, agregó.

Stefania Spina fue la encargada de preparar a Suárez para el examen y, según la transcripción de unas conversaciones interceptadas por la Fiscalía de Perugia, reconoció que el profesor Lorenzo Rocca le había hecho una simulación de prueba al salteño y éste pudo recordar lo que debía responder.

Varios investigados; no Suárez

Spina también reconoce que el jugador del Barcelona “no habla una palabra” de italiano, “no conjuga verbos” y “habla al infinito”, por lo que “aprobar un examen de dos horas de esa forma no es fácil”. En el caso del uruguayo duró poco más de media hora, y varios medios que estaban afuera del recinto pueden dar fe de ello.

La nota que logró Suárez no sorprende si se tiene en cuenta que en uno de los audios la profesora aseguró que pasaría la prueba “porque cobrando un salario de 10 millones de euros por temporada no se lo puede trancar por no tener un B1, aunque no llegue ni al A1”.

Por ahora están siendo investigados Giuliana Grego Bolli (rectora de la Universidad de Perugia), Simone Olivieri (director), Lorenzo Rocca (profesor) y Stefania Spina (profesora) y Cinzia Camagna (administrativa), pero no Suárez, quien en todo caso se habría beneficiado de una conducta ilícita cometida por empleados públicos. Sí podría caberle alguna responsabilidad a la Juventus en el avance de la investigación.

