“Al Barcelona traería a Rodrigo Bentancur y a Messi”, dijo Ronald Araujo, y habló de todo

Ronald Araujo habló más de 40 minutos con el streamer catalán Gerard Romero, en una nota que abarcó muchos tópicos. Desde el mal momento del entrevistador con su equipo en la Kings League hasta el deseo del riverense de volver a jugar con Lionel Messi, pasando por un pedido para llevarse a Rodrigo Bentancur.

Cuando se le dijo que es el mejor central del momento, dijo estar “trabajando con mucha humildad, igual que antes”. “No soy el mejor ahora, ni era el peor antes. Sé que todavía hay mucho por aprender. Queda bastante de carrera y hay que seguir trabajando”, sostuvo el zaguero uruguayo del Barcelona.

Respecto a su evolución con la pelota en los pies, ponderó la paciencia y el trabajo de Xavi Hernández, ya que cuando llegó al equipo filial “la pelota volaba” y le costaba controlar. “Es trabajo del míster, que siempre confió en mí y me dijo que tengo potencial defensivamente. También confiaba en que pudiera jugar bien y se están viendo los frutos”, opinó.

“Otro jugador” con la pelota y el rol de Luis Suárez

“Es algo que mejoré muchísimo con él y antes no hacía. Vengo de Uruguay, donde jugamos otro estilo. Empecé tarde en el fútbol. A los 16 años estaba jugando en mi pueblo y el fútbol me pasó muy rápido. Casi a los 17 me fui a Montevideo, jugué cinco meses en formativas de Rentistas, estuve un año en el primer equipo, luego en Boston River y de ahí a Barcelona. Fue un cambio tremendo. Me siento otro jugador”, dijo.

Recordó las peripecias de su lesión, la que le impidió jugar el Mundial, aunque dijo que tenía confianza en poder defender a la Celeste si avanzaba a los octavos de final en Catar. También habló de Luis Suárez, quien “fue y es muy importante” para él desde que llegó al Barcelona.

“Siempre estuvo apoyándome futbolísticamente y en el día a día. Cuando me ascendieron al primer equipo me dijo: ‘Vení pa’ acá, cerca de mí’. Y yo tomaba mate con él y con Leo. Eso me daba mucha confianza. Ahora siempre está escribiéndome después de algún partido importante, y me habló bastante del tema de la renovación del contrato”, recordó.

Respuestas cortas, Bentancur, Messi y Vinícius

En un ping pong de preguntas y respuestas cortas, eligió como tres palabras que lo definen “familiar, positivo y profesional”, “mi pueblo, Rivera”, como su ciudad favorita, y “Rivera, ahí, con los bichos, espectacular”, cuando tiene días libres para descansar y necesita desconectarse de todo.

Reconoció que, si bien tiene buena relación con todos sus compañeros del Barcelona, “el más cercano es Ansu Fati”. “Es un jugador espectacular. Hay que tenerle paciencia. Viene de una lesión y de momentos muy duros, pero físicamente está bien. Es darle confianza y mimarlo un poco. Ya demostró la clase de jugador que es”, señaló.

Consultado por uno o dos jugadores a fichar si él fuera Mateu Alemany, el director deportivo del club, nombró primero a un compatriota: “Rodrigo Bentancur me gustaría. Es un buen jugador. Y si puedo traer a otro, a Leo [Messi], el mejor del mundo”.

Sobre el argentino, dijo que “fue espectacular jugar con él”, y recordó que se le acercó “cuando iba a patear algún tiro libre y los compañeros preguntaban: ‘¿Para qué te le pones al lado si no vas a patear?’”. “Me acuerdo que hacía unos partidos que no metía un tiro libre. Cuando me puse al lado, metió. Así que me seguí poniendo ahí aunque sabía que no iba a patear nunca”, agregó.

Respecto al brasileño Vinícius, a quien anuló en los últimos clásicos que le tocó enfrentarlo, consideró que “es un jugador espectacular”. “Me encanta. Es muy difícil de defender y estoy contento de que nos hayan salido bien las cosas”, concluyó.

