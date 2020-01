“A mi hijo lo están judeando”, dijo Luis Cavani. “Quiero que vaya al Atlético”, agregó

Fútbol Internacional

Luis Cavani, padre de Edinson Cavani, dialogó telefónicamente con el programa español El Chiringuito de Jugones, al que confirmó que su hijo quiere cerrar su ciclo en el París Saint Germain para pasar a defender al Atlético de Madrid, donde ya lo están haciendo sentir valorado.

“Por orden de la dirigencia del PSG, no lo quieren entregar hasta que no termine la Champions. No lo quieren libre. Dice el técnico que lo precisan para los octavos de final. Hoy no lo tienen en cuenta, pero lo quiere para la Champions. Son cosas particulares de quien dirige al equipo”, expresó el padre del ariete que el próximo 14 de febrero cumplirá 33 años.

Respecto a un posible entendimiento con el área deportiva del París Saint Germain para que lo liberen en el corriente período de pases sin tener que esperar a que quede libre por contrato el próximo 30 de junio, sostuvo que “ya hablaron y se cerró que no se lo dejaba libre porque lo precisaba el técnico”.

“Sé que estaba con ganas de irse. Es un jugador que necesita jugar y hoy está jugando tres minutos, seis minutos. Es medio risueño para la gente, para los que lo quieren y para todos. Hay intereses creados que llevan a que se judee a los jugadores como hoy están judeando a mi hijo”, lamentó

Consultado puntualmente por la posibilidad de que llegue al Atlético de Madrid, se mostró afín. “A mí me gustaría por el país. Me ha tocado ir a los lugares a donde juega y como no sé los idiomas me complico. Si tengo la posibilidad de ir a verlo a España puedo ver a mucha gente de fútbol con la que hablo el mismo idioma. Me gusta mucho hablar de fútbol y me gustaría mucho que fuera a jugar al Atlético de Madrid”, afirmó.

“Él está bien contento porque el Cholo (Diego Simeone) se preocupó de querer tenerlo. Después la cosa se fue trancando y no sé bien cuál es el problema. Le gusta un técnico con mucha personalidad como el Cholo porque todos los jugadores responden a lo que él pretende”, concluyó.