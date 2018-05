Volvieron a robar la utilería de Rampla Juniors, que espera “conseguir zapatos prestados”.

Fútbol uruguayo

“En este momento no podemos comprar botines para cada uno”, reconoció la presidenta picapiedra, Isabel Peña.

El estadio Olímpico volvió a ser víctima de la delincuencia y amaneció con la utilería totalmente saqueada. “Ahora está la policía haciendo lo suyo. Nos encontramos nuevamente con este problema. No quedó nada. La otra vez habían quedado un par de zapatos. Ahora no quedó ninguno en el vestuario”, lamentó la presidenta del club, Isabel Peña, en diálogo con el programa ‘¿Usted qué opina?’ de Sport 890.

“Rompieron los candados, entraron por la puerta principal y luego el candado que está en los vestuarios y en la utilería. Cuando entró el equipier se encontró con todo esto, que ya había pasado hace un mes”, agregó Peña, quien sostuvo que “también se llevaron los parlantes y todo lo que estaba preparado para el audio y las cabinas”.

Pese a los robos sufridos, mantendrá la fijación del Olímpico para recibir a Nacional este viernes por la sexta fecha del Torneo Intermedio, dado que no hubo otro tipo de daños a nivel estructural.

De cara a lo que viene, descartó la idea de colocar personal de seguridad porque “si lo encañonan los tiene que dejar entrar porque sino lo matan”. “Es un escenario que tiene entrada por cualquier lugar. Previo a lo que pasó estábamos tratando de solucionar el tema pero no nos dio el tiempo antes de lo que pasó. Vamos a poner cámaras pero lamentablemente no llegamos a lo de hoy. Es una pena porque capaz que con eso hubiéramos podido ubicar a los responsables. Ahora puede ser cualquiera, y más por cómo está todo hoy en día”, manifestó.

El plantel dirigido por Julio Fuentes no pudo entrenar este jueves de mañana por falta de material. “Se conseguirán prestados zapatos porque en este momento no podemos comprar para cada uno. Por lo menos para salir del paso. Hoy no se pudo practicar. Hace un ratito se fueron todos. Ahora estamos esperando para ver qué vamos a hacer Es complicado el tema”, concluyó Peña.