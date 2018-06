Selección: el click en la relación con el público se dio hace casi nueve años, según Tabárez

Selección

El público de la selección uruguaya llenó el Estadio Centenario este jueves en la despedida rumbo a la Copa del Mundo de Rusia. Con más de la mitad de los boletos vendidos en el interior, niños, familia y gente que no es la misma que concurre domingo a domingo a las canchas, esta Celeste logró un apoyo para muchos nunca visto.

Según Óscar Washington Tabárez, el click se dio el 9 de setiembre de 2009 con la victoria 3-1 sobre Colombia por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Aquella tarde en el Centenario había casi 30.000 espectadores gracias a una rebaja de precios y de promociones “2x1”. De haberse mantenido los costos de las localidades, la concurrencia hubiese sido aún menor.

Uruguay venía de perder 1-0 ante Perú y la ilusión mundialista se hacía minúscula. Con esa derrota frente al último de la tabla la Celeste cayó al séptimo puesto con tres fechas por delante. El panorama era muy complicado y el margen de error demasiado escueto. Sin embargo, el barco salió a flote y cambió para siempre el rumbo del proceso Tabárez. Tras el 3-1 ante Colombia con goles de Luis Suárez, Andrés Scotti y Sebastián Eguren, se le ganó a Ecuador 2-1 en Quito y de atrás, y se perdió 1-0 con Argentina para terminar disputando el repechaje frente a Costa Rica.

“Ese apoyo parte de una relación que no nació por generación espontánea. Cuando empezamos la primera eliminatoria (para Sudáfrica 2010) no había esa relación, y no es porque la gente fuera mala o no sea la misma que está ahora. No había una adhesión a la selección. Por suerte tuvimos el tiempo para superar muchas dificultades y se consiguieron resultados, que siempre tienen que existir porque sino ningún proyecto futbolístico se puede llevar adelante. Eso hizo que empezara una relación que fue creciendo”, recordó el maestro.

“La bisagra fue el partido contra Colombia en Montevideo después de perder con Perú. Este equipo y cuerpo técnico recibió cualquier tipo de agravio por el resultado, por la desilusión y por la sensación de mucha gente de que estaba todo perdido. Ese partido pudimos pasar a ganarlo con un hombre menos (fue expulsado Carlos Valdez a los 30’), después nos empataron con un gol evitable, y en ese momento desde la Ámsterdam bajó el grito de ‘soy celeste’. Fue la primera vez que vi al público, con nuestra selección, compitiendo con el equipo y no silbando. Se ganó ese partido, se le ganó a Ecuador y después no se pudo con Argentina y hubo que jugar un repechaje”, rememoró.

“Ese apoyo fue creciendo, aunque todavía no tenía la dimensión que tuvo después del Mundial de Sudáfrica. A partir de ahí se acrecentó por el perfil de estos futbolistas”, señaló Tabárez luego del 3-0 sobre Uzbekistán, un amistoso que, por la concurrencia, hacía pensar que se trataba de un encuentro oficial.

“No sé si es inédito, pero sí es raro que en un partido de despedida se llene el estadio de esta manera. Y eso se lo ganaron estos jugadores en todo este tiempo. Tal vez es novedoso por la cantidad de gente, pero no por el apoyo en sí, que siempre lo hubo. En esta eliminatoria Uruguay fue el equipo que vendió más entradas. Eso tiene un significado, y quizás también los rasgos de una nueva cultura futbolística y de una nueva manera de ver las cosas”, reflexionó.

“Los resultados son lo que se quiere y lo que se festeja, pero no todo termina ahí ni son lo único. La gente está segura de lo que quiere hacer este equipo y de lo que intentará. Claro que quiere ganar partidos para avanzar lo más posible en el Mundial, como nosotros, y aumentar el prestigio del país futbolístico y la alegría de la gente. En definitiva ese es el principal motivo por el que jugamos”, concluyó.