Selección: "Yo creo que Guille Varela va a estar en el Mundial", dijo el Cebolla Rodríguez

Selección

Cristian Rodríguez habló con los medios desde el aeropuerto, minutos antes de tomarse el avión para viajar a China, con la selección. "Hacía mucho tiempo no nos juntábamos con los muchachos", comentó ilusionado por este momento.

Aseguró que no siente presión para rendir en estos partidos. "En lo personal tengo la confianza porque las veces que estuve en la selección rendí", dijo. El Cebolla se mostró "tranquilo porque lo que me preocupaba era el tema de lesiones que hoy ya superé. Estoy feliz por eso". De no mediar lesiones, siente la confianza para poder estar en la lista mundialista.

Pero también piensa que su compañero de equipo podrá conseguirlo. "Si me preguntás a mí, yo creo que Guille (Varela) va a estar. Lo está demostrando, está siendo figura todos los partidos, el último partido con la selección anduvo bien. Le va a ir bien y va a ir al Mundial", sentenció el atacante devenido en mediocampista.

"Ir al Mundial debe ser lo más lindo que hay para un deportista, pero también nos quedó esa revancha de Brasil", recordó. "Fue complicado, tuvimos momentos muy buenos y después con lo que pasó con Luis (Suárez) no salió de la forma que queríamos".

Consultado acerca de si vive el mejor momento de su carrera, el Cebolla no se animó a afirmar eso. "No sé si el mejor, pero sí el que tengo más felicidad: nos está yendo bien, volví al club donde siempre soñé jugar, salí campeón, pude jugar todos los partidos, no me lesioné", enumeró el jugador que está a gusto con el presente aurinegro y celeste que le toca vivir.

"Siempre es a morir con Peñarol y con la selección", subrayó sobre su manera de jugar. "Tenés que jugar 100% siempre y rezar que no venga una lesión", concluyó.