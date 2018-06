Selección: "Lamento haber generado revuelo", dijo Muslera que solo sufrió un golpe

Selección

"El tema de la mano, lamento haber generado el revuelo en redes sociales porque se habló mucho de un golpe que por lo general se tiene en todos los entrenamientos. Fue solamente una molestia y decidimos hacer un trabajo progresivo de recuperación. Ya hoy a la tarde me reintegro normal", dijo Muslera tranquilizando al pueblo uruguayo este viernes por la mañana.

En conferencia de prensa, el golero titular de la selección uruguaya quitó así dramatismo a un golpe sufrido días atrás que lo tuvo entrenando con trabajos especiales por la molestia mencionada en su mano.

"Es normal que llegada la instancia los jugadores se sientan un poco con temor de quedar fuera. Es el fútbol", afirmó Muslera frente a la consulta por aquellos que quedarán fuera de la lista de convocados. Los goleros no lo sufren, ya que solo hay tres reservados y deben ser incluidos todos en la lista final.

"Me siento muy bien. Cada Eliminatoria, cada Copa América y Mundial que me toque jugar con mi selección me hacen sentir feliz. Tengo una emoción muy grande de representar a Uruguay siempre", dijo enfáticamente el guardameta.

Frente a la pregunta de si la celeste peleará por el título Mundial, dijo: "Obvio que sí, la ilusión está. Nosotros vamos con el corazón, a llegar hasta la final". Sin embargo consultado sobre las promesas que hizo en caso de conseguir el título, contestó que "las promesas no se dicen", pero confesó que siempre las hace.

"El Maestro ha generado todo lo que se ha logrado, todo hasta el día de hoy y lo que se vendrá", resaltó el golero celeste. "Empezó totalmente desde cero y estar hoy donde está Uruguay, tan respetado a nivel mundial, es lo máximo que ha logrado", agregó.

Además el acutal jugador del Galatasaray reveló que "tenemos muchos turcos que van a estar alentando a Uruguay", según se lo han hecho saber en aquel país, cuya selección no clasificó a Rusia.



"Con Godín y con Josema me siento super protegido. Ellos juegan juntos, están muy bien hace mucho tiempo y hemos estado en mil batallas, que eso hace sentirse con confianza", confesó Muslera sobre la defensa.

Por último el uno de la selección opinó que la confianza dentro del torneo se genera en la medida en que se ganan puntos. "Dentro de un Mundial se va generando esa autoestima para ir pasando de fase. No es lo mismo empezar perdiendo que ganando. Lo importante va a ser comenzar a ganar, porque el nerviosismo está siempre", concluyó.