Selección: "Fue un partido muy disputado, jugado a un alto nivel de intensidad", dijo Tabárez

Selección

"Opino que fue un partido muy disputado, jugado a un alto nivel de intensidad. Creo que tiene que haber sido del agrado del público", valoró el maestro Tabárez luego de ganarle a Gales por 1-0 y consagrarse campeón de la China Cup.

En conferencia de prensa expresó satisfacción con el resultado y consideró que se pudo haber conseguido una diferencia más amplia. "Siempre peleamos por el partido, nos vamos muy satisfechos", señaló el técnico celeste.

Consultado sobre el planteo del partido y qué propuso para contener a la figura galesa, aseguró que Bale es un jugador del alto nivel. "La planificación del partido se atendió mucho a cómo limitarlo y cómo marcarlo", reveló.

"Tocó que estuviese frente a él un futbolista que pocas veces ha jugado en esa posición como Diego Laxalt. Creo que hizo un gran partido, considerando la valía del jugador que tuvo que enfrentar", subrayó.

Pese a elogiar a Laxalt, confesó que el jugador del Real Madrid "nos dio problemas" y que "Gales presentó un muy buen equipo que por momentos nos dio muchos problemas".

"Estamos tratando de incorporar futbolistas, el esquema posicional no me preocupa. Lo importante es cómo se defiende y se ataca colectivamente", contó el maestro. "No es momento de sacar ningún tipo de conclusión porque estamos en pleno camino", subrayó Tabárez. Explicó que se ha iniciado algo que "hay que confirmar y mejorar" para poder ir al Mundial "con la ilusión" pero que la misma esté "robustecida por cosas reales del rendimiento del equipo".

"Creo que hemos mostrado cosas buenas pero creo que podemos llegar a una mejor expresión", manifestó el seleccionador que agregó que buscarán "ser un equipo difícil para cualquier rival y hacer un buen Mundial, que significa ganar partidos e ir pasando de fase".