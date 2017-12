Sebastián Abreu: "Si hubiera jugado con Messi, llevaría 800 goles en este momento"

Fútbol Internacional

"Mis goles no fueron en el Nou Camp, fueron en la tierrita, mucho barro, zagueros que te rompen todo y el juez dice ‘siga'", dijo Abreu bromeando por Suárez

El delantero uruguayo Sebastián Abreu, que se vinculó al Audax Italiano a sus 41 años, aseguró en España que: "si yo hubiera jugado al lado de Messi, llevaría 800 goles en este momento".

Abreu, que en su registro personal lleva 419 goles convertidos en 22 años de carrera (26 clubes en 11 países), fue entrevistado en Radio Marca en una nota donde sorprendió fiel a su estilo.

Consultado sobre los 400 goles que lleva anotados su amigo personal Luis Suárez, el "Loco" no dudó en bromear: ""Si yo hubiera jugado al lado de Messi, llevaría 800 goles en este momento. Pero llevo algunos más de 400 y seguramente me pase".

Y agregó: "mirá, que los goles que llevo no fueron en el Nou Camp, no fueron en el estadio del Liverpool, los míos fueron en la tierrita, mucho barro, zagueros que te rompen todo y el juez dice ‘siga'. Hay analizar por dónde me tocó pasar a mí".

Para ampliar: "él tiene su valor. Indudablemente que el ‘mostro', con lo que viene realizando, dentro de muy poco ya me va a estar pasando. Con el ritmo que lleva, el año que viene ya la voy a estar mirando por debajo".

"Me queda por marcar un gol que dé un título a nivel internacional", finalizó diciendo el delantero.