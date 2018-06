Rusia 2018: Australia goleó 4-0 a República Checa en un amistosos de preparación

Fútbol Internacional

Los Socceroos jugarán un partido más contra Hungría antes de enfrentar a Francia, Dinamarca y Perú por el Grupo C del Mundial.

Australia goleó 4-0 a la República Checa en su preparación para el Mundial de Rusia con una buena actuación de los delanteros Mathew Leckie y de Andrew Nabbout, que con sus goles comenzaron a cerrar el debate sobre la presencia del veterano Tim Cahill en su cuarta Copa del Mundo.

El combinado del holandés Bert van Marwijk, que jugará en el grupo C del Mundial con Perú, Francia y Dinamarca, no disputaba un amistoso desde el pasado 27 de marzo, cuando empató 0-0 en Londres ante Colombia. Lo hizo tres meses después de la dimisión de Ange Postercoglou, que, por motivos personales, dejó al equipo australiano después de conseguir la clasificación para Rusia 2018 en la repesca.

Desde entonces, con van Marwijk en el cargo, el cuadro oceánico ha tenido que superar algún sobresalto, como la acusación de convocar en la lista de 26 futbolistas previa al Mundial a Tim Cahill, de 38 años, por motivos comerciales en lugar de Jamie Maclaren, de buena temporada en el Hibernian escocés.

Cahill es la imagen de Caltex, una compañía de carburantes y uno de los mayores patrocinadores de la Federación Australiana de Fútbol, y eso levantó suspicacias entre los aficionados y la prensa australiana.

Van Marwijk sentó de inicio en el banco al máximo artillero histórico de Australia con 50 goles. Su cuarto Mundial está en el aire y, ante la República Checa, necesitaba unos minutos que no tuvo. Al final Cahill, que no jugó ni un minuto, podría ser uno de los tres elegidos para no ir al Mundial.

