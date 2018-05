Rusia 2018: “no vamos como candidatos. Hay selecciones que están mejor”, dijo Messi

Fútbol Internacional

“Nosotros vamos con la ilusión. Estamos bien y trabajando mucho, pero con tranquilidad. La gente tiene que saber que no vamos como candidatos, pero tenemos un grupo de jugadores muy buenos y la vamos a pelear”, aseguró Lionel Messi al programa ‘Pasión por el fútbol’, de Canal 13, respecto a la próxima Copa del Mundo.

Más allá de que los albicelestes no son favoritos a su entender, le tiene “mucha fe al grupo”. “Tenemos jugadores con capacidad y experiencia, pero hay que ir con tranquilidad. No podemos tirar el mensaje de que somos los mejores, porque no es así. Hay unas cuantas selecciones que están mejor, como Brasil, España y Alemania”, señaló.

Argentina debutará el 16 de junio ante Islandia, por el Grupo D, que integran también Nigeria y Croacia. “Un grupo complicado”, según Messi, aunque no elude la responsabilidad: “tenemos que pensar que vamos a ser primeros, pero no va a ser fácil”.

“Islandia le compite a cualquiera. Se cierra bien atrás, no da espacios. En la Eurocopa sorprendió, terminó primera en su grupo y se vio que es difícil entrarle, habrá que tener paciencia. Croacia se parece un poco a España en cuanto a la tenencia de la pelota por la calidad de sus mediocampistas, y Nigeria siempre nos costó”, analizó.

Messi reconoció que “cambiaría algún título del Barcelona por uno con la selección”, ya que desde 1993 su seleccionado no gana nada a nivel mayor. “Ser campeón del mundo con Argentina sería diferente a todo, sería algo único”, reveló Messi.

Otro de sus sueños es jugar el en club del que es hincha, pero no sabe si sucederá. “Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar. Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell's, nada más. Me gustaría vivir eso al menos seis meses, algunos partidos, pero uno nunca sabe lo que va a pasar”, concluyó.