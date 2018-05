Rusia 2018: "No me quiten el sueño de jugar un Mundial", dijo el peruano Paolo Guerrero

Fútbol Internacional

"Estoy pasando por una injusticia" dijo el peruano en una entrevista a BBC, "no he hecho trampa", insistió el delantero que quiere estar en Rusia.

Paolo Guerrero fue entrevistado por la BBC de Londres y aseguró estar "pasando por una injusticia". El peruano se lamentó y pidó que "no me quiten el sueño de jugar un Mundial", luego de haber sido sancionado por dopaje.

Guerrero se encuentra en Zúrich, y según explicó "vinimos porque tuvimos una reunión con el señor (Gianni) Infantino (presidente de la FIFA)". Perú presentó un recurso al Tribunal Federal de aquel país, a la espera de limpiar su foja para poder jugar en Rusia.

"Creo en la justicia suiza y por eso estoy aquí, entrenando, porque puede ser que en pocos días salga la decisión. Y si Dios quiere, después me puedo integrar a la selección para participar en el Mundial", asegura Paolo.

"Yo no me explico por qué he sido castigado. Casi nadie en Perú lo entiende (...) Yo no he hecho trampa (...) Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa", resaltó el futbolista que vive horas críticas para su sueño mundialista.

"El dopaje es castigado cuando los jugadores o los atletas hacen trampa. Ya fue reconocido ante la FIFA, WADA y la TAS que yo no hice trampa. Es una norma que se me está aplicando. Estoy tratando de que el tribunal de justicia se dé cuenta de que en mi país el mate de coca es algo cultural", explicó.

"No estar en el Mundial sería una desilusión muy grande, una tristeza muy grande. Por muchos años luché por esta clasificación. He pasado por varios procesos eliminatorios", confesó el futbolista que ayudó a Perú a clasificar en esta oportunidad.

"Es mi sueño de niño (...) Ser el capitán de mi selección, lo llevo en el alma, en el corazón", concluyó.