Rusia 2018: “No es una utopía soñar con el título”, dijo Godín sobre las chances de Uruguay

Diego Godín habló con la prensa este lunes en el Complejo Uruguay Celeste, dos días después de que fueran desafectados Nicolás Lodeiro, Federico Valverde y Gastón Ramírez en el último corte de Óscar Washington Tabárez para confeccionar el plantel definitivo de cara a la Copa del Mundo. Al respecto, dijo que “siempre es duro despedirse de compañeros” porque “uno nunca está preparado para esos momentos”.

“Pero me quedo con lo positivo; el mensaje de los compañeros, como el de Fede (Valverde), que lo hizo en redes sociales, lo que hablamos con Gastón (Ramírez) y lo que habló Nico acá frente al grupo, que fue un mensaje de aliento, de positividad y de unión. Había 26 y a tres les tocaba quedar afuera. El mensaje que siempre damos desde adentro y que ellos tienen claro también es que este ciclo continúa y que nada termina acá. En este momento somos estos 23 para el Mundial, pero después sigue la vida de la selección y esos compañeros seguirán perteneciendo a este grupo”, expresó el capitán de la Celeste, quien también evaluó a los rivales.

“El partido más importante es con Egipto”

“Egipto será la primera selección que tendremos por delante y el partido más importante en nuestra cabeza y para Uruguay en este momento. Es una selección difícil, que compite bien, ordenada y que tiene un grandísimo técnico, con las ideas muy claras. Veremos si ese jugador desequilibrante que tienen juega o no juega. Está claro que es un arma importante para Egipto. Que juegue o no, no cambia nuestra planificación ni nuestra preparación, pero está claro que a Egipto le cambia y su potencial crecerá teniendo a Salah. Es un jugador determinante, y los jugadores determinantes hacen la diferencia estando o no”, indicó.

“De Arabia vi de a ratos el partido contra Perú. Tiene individualidades. Son selecciones raras que son capaces de lo mejor como de sufrir goles como los que sufrió el otro día. Rusia es la locataria y se viene preparando hace ya bastante tiempo enfrentando a selecciones de alto nivel en Europa y competirá de la misma manera. No hay nada fácil y partiremos todos con las mismas posibilidades y las mismas ganas. En un Mundial todo se iguala. El partido con Egipto marca lo que va a ser la serie y cómo tendremos que jugar los otros partidos. El primer gran objetivo es pasar la fase”, manifestó.

El capitanato: “lo estoy disfrutando más”

Godín, a quien le tocó ser capitán desde el inicio de este proceso mundialista, reconoció que “los roles cambian y las perspectivas se ven desde otro lugar”. “Lo estoy disfrutando mucho más por lo que hemos sufrido y por las alegrías que pasamos. Vivo mucho más cada momento que cuando era más chico”, reconoció.

“Para el grupo son momentos diferentes. Se clasificó de una manera diferente y hay jugadores que han venido, como me tocó a mí venir e integrar un plantel muy joven. Estamos bien y preparados, con jugadores que llevamos muchos años en la selección y jugando un tercer Mundial, y otros que vienen con la ilusión de aportar al grupo y mucha calidad. Por ahí no jugaron un Mundial, pero tienen un recorrido a nivel de clubes y juveniles que les da un nivel de experiencia importante”, destacó.

Sobre el momento en que recibió la cinta de capitán, previo al encuentro del Mundial 2014 ante Inglaterra, recordó: “el que me habló fue el maestro. Lo único que me pidió fue que siguiera siendo yo mismo, que jugara de la misma manera y que no me agregara ninguna responsabilidad. Que hiciera lo que tenía que hacer. Después del partido con Italia vino la Tota (Lugano) emocionado y me dijo: ‘tenías que ser vos. Quedátela para siempre’”, recordó.

El nuevo mediocampo y el sueño del título

Consultado por la metamorfosis del mediocampo celeste, dijo que “en cualquier equipo el mediocampo es el alma y el corazón, el que marca si un equipo está más arriba o más abajo”. “Son los pulmones, los que corren, los que marcan el equilibrio, los que hacen jugar y los que ayudan a los defensas y a los delanteros. Hoy tenemos muchísimos mediocampistas y jugadores con mucho talento, piernas, ilusión y ganas. Creo que vamos a andar bien. Al que le toque jugar dejará todo. Estamos trabajando para corregir situaciones y mejorar en ciertos aspectos”, analizó.

Por último, dijo que no es una utopía soñar con el título. “Todos soñamos. Los 23 que estamos acá soñamos con la misma fuerza que los tres millones de uruguayos pero con los pies en la tierra y sabiendo lo difícil que es. Lo que tenemos que hacer es pensar en el primer partido. Lo más importante es ganar el primer partido con Egipto y después ir creciendo en el Mundial como equipo”, concluyó.