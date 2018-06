Rusia 2018: "Hay selecciones que están en mejor nivel que nosotros", dijo Mascherano

Fútbol Internacional

El centrocampista de Argentina Javier Mascherano dijo este lunes que Francia, Alemania, Brasil y España están "por encima" de la Albicelete de cara al Mundial de Rusia, pero advirtió que en el fútbol "el favorito no siempre gana".

"Lo que pasó desde el último Mundial hasta ahora no tiene que servir de excusa, sabemos cómo es la situación. No tenemos que tomar esto como una excusa sino conocer la realidad: hay selecciones que están en mejor nivel que nosotros, pero eso no tiene por que impedir pensar que nosotros podemos ser una selección competitiva y hacer un muy buen campeonato", dijo Mascherano al canal TyC Sports.

"Tenemos que ser inteligentes y no creernos que estamos de la mejor manera. Selecciones como Francia, Alemania, Brasil y España son selecciones que por juego o por nivel, porque llevan un tiempo de regularidad, hacen pensar que están por encima nuestro, lo han demostrado", añadió.

Sin embargo, recalcó que en las dos últimas Copas Américas el principal candidato era Argentina.

"A pesar de eso, no nos tocó ganar. El fútbol por eso es tan lindo, en este juego colectivo el favorito no siempre gana. Eso hace que sea visto por mucha gente. Más allá de todo esto somos realistas. Trataremos de llegar de la mejor manera posible", explicó.

El jugador del Hebei Fortune chino resaltó el progreso que tuvo la Albiceleste desde que comenzó a entrenarse hace tres semanas y dijo que, poco a poco, están dejando atrás "las dudas".

"La verdad es que estamos muy ilusionados por cómo hemos congeniado como grupo, por lo que estamos conviviendo y por lo que vemos en los entrenamientos. Ahí se ve mucha ilusión y un muy buen nivel. Vamos agarrando estos conceptos que quizás por el tiempo de trabajo que teníamos en las otras convocatorias costaba. Ahora con una idea más en común estamos logrando congeniar muchísimo más", precisó.

Al ser consultado sobre si Lionel Messi necesita ganar un Mundial para ser el mejor de la historia, Mascherano comparó a su compatriota con un actor.

"¿Quién es tu actor favorito? ¿Te importa si ganó un Óscar? ¿O te importa más lo que haga en las películas? ¿Qué importa lo que gana (Messi)? Lo que importa es lo que hace dentro de una cancha. Soy un gran admirador de él porque sé la dificultad que tiene todo lo que hace. No me importa si tiene siete balones o diez, un Mundial, dos Mundiales, cuatro Liga de Campeones. ¿Qué me importa? Me importa que cada vez que pongo la tele lo veo hacer algo diferente", concluyó.

EFE-FútbolUY