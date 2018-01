Rodrigo Amaral: "Me gustaría volver a Nacional por una revancha", dijo el delantero

Fútbol Internacional

"Si Nacional me abre las puertas, estoy a disposición", aseguró Rodrigo Amaral y agregó:"en lo físico estoy mucho mejor".

El ex delantero tricolor, Rodrigo Amaral, expresó que le gustaría tener una "revancha" en Nacional, tras su salida del club a Racing de Argentina el año pasado, donde no tuvo la continuidad deseada y no será tenido en cuenta por Coudet para el 2018.

"Por ahora se ha hablado de préstamo, de rescindir nada", explicó Amaral entrevistado en 100% Deporte de radio Sport 8.90 sobre su situación en la academia y agregó: "no hablé nada, por ahora estoy poniéndome a punto y haciendo la pretemporada. Necesito jugar y meter muchos minutos".

Consultado sobre su posible vuelta al país aseguró: "lo evalué, lo estoy pensando; me gustaría. También me gustaría volver a Nacional por una revancha, aunque sé que salí mal. Sino buscaré otro cuadro que juegue copa y pueda agarrar minutos".

Además agregó: "me arrepiento de mi salida de Nacional, pero ahora hay que levantar la cabeza. Le agradezco a la gente (de los tricolores) por los mensajes. Si Nacional me abre las puertas, estoy a disposición".

Por último aclaro: "en Racing trabajaba todos los días doble horario, ahora lo sigo haciendo. En lo físico estoy mucho mejor y me siento de esa manera adentro de la cancha".