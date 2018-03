River Plate perdió ante Nacional con “un gol de otro partido”, según Pablo Tiscornia

Fútbol uruguayo

“Creo que en líneas generales se marcó bien. Intentamos quitarle la pelota a Nacional y jugar, pero no siempre se puede. El rival juega y mucho”, dijo a VTV Pablo Tiscornia, entrenador de River Plate, luego de la derrota 1-0 a manos de los tricolores en el Gran Parque Central por la octava fecha del Torneo Apertura.

“El tema es que ves las falencias del rival y ves las virtudes propias, y quizás pensamos que Martín Correa podía hacer más daño a espalda de (Alfonso) Espino. Creo que jugaron todos un muy buen partido. Los chicos hicieron bien los mandados y faltó la finalización de la jugada”, opinó.

“Nacional tuvo mucho la pelota, pero no siempre el que tiene la posesión es el que domina el partido. A veces dominás sin tenencia y desde la defensa. En el primer tiempo no nos llegaron tantas veces como para convertir y en el segundo no nos generaron tanto como para decir que dominó todo el partido. Nosotros tuvimos dos o tres”, reconoció.

“Tuvimos enfrente a un grande, que tiene buenos jugadores y que también hace bien los mandados. Es una lucha a ver quién los hace mejor. A veces las individualidades te sacan resultados adelante como pasó hoy, con un tiro de afuera del área. Por decirlo de alguna manera, fue de otro partido. Hay pelotas que ponés dos arqueros debajo de los palos y no la sacan”, concluyó.