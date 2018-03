Reviví el festejo de los jugadores en las redes sociales tras coronarse campeones de la China Cup

Los futbolistas de la selección uruguaya celebraron mesuradamente la conquista de la China Cup tras la victoria 1-0 sobre Gales con gol de Edinson Cavani en Nanning. A excepción de José María Giménez, que estaba siendo sometido a estudios imagenológicos para conocer el grado de su lesión de tobillo, todos subieron a recibir las medallas y la gran mayoría realizó alguna publicación a través de las redes sociales.

Para Luis Suárez, el primero en compartir con sus seguidores una foto, se trató de "una buena preparación para lo que viene". El goleador del Barcelona destacó el "esfuerzo de todos" sus compañeros para el triunfo frente al seleccionado que ocupa el 20.º puesto del ranking FIFA.

"Nos vamos con las mejores sensaciones para preparar lo que viene", indicó el capitán Diego Godín, y en la misma línea se manifestaron Sebastián Coates y Matías Vecino.

Gastón Silva, por su parte, citó una publicación de la propia AUF en referencioa a los 179 partidos oficiales que cumplió Óscar Washington Tabárez al mando de la Celeste, y expresó: "Desde mis 14 años que estoy en el proceso aprendo todos los días algo nuevo de Ud. Y gracias a dios cada día hay mucho mas para crecer y mejorar!! Vamos @uruguay!! vamos FAMILIA!! Porque eso es lo que somos todos los uruguayos".

Buena preparación para lo que viene ???? Espectacular todos por el gran ESFUERZO ??????vamos Uruguay!!!!!!! ???? ????????



Good preparation for what’s next to come ???? Everyone was spectacular, great effort ?????? URUGUAY ???? ???? ????!!!! pic.twitter.com/ZJxfyzxz2N