Peñarol: Se anunció la llegada de Agustín Canobbio, campeón sudamericano sub 20 en 2017

Agustín Canobbio es la nueva incorporación de Peñarol para la temporada 2018. El futbolista que jugaba en Fénix fue anunciado este miércoles por las redes sociales del club aurinegro y tiene contrato por un año.



"Es una alegría inmensa, algo hermoso. Anoche me llamaron para comunicarme que tenía que presentarme hoy en Peñarol. No he parado de entrenar desde que terminó el campeonato", dijo el jugador al programa radial Tirando Paredes.

Canobbio se confesó hincha del club: "Mis abuelos de parte de madre siempre eran hinchas de Peñarol y me tiraron para esa camiseta", aseguró. "Mi ídolo era el Tony (Pacheco), hasta el día de hoy tengo contacto con él, siempre me da consejos", confesó.

Sobre esta nueva etapa, contó que se mezclan "emociones con incertidumbre", pese a que los objetivos están claros y tiene "mucha hambre de ganar cosas importantes". Cuenta con el respaldo de su padre, Osvaldo, quien asegura está orgulloso y lo felicitó por el logro. Además trató de tranquilizarlo, "porque me vio nervioso y ansioso".

También se sumó a la pretemporada el delantero Rodrigo Piñeiro, que forma parte de la selección juvenil de Uruguay. El futbolista llegó desde Miramar Misiones.

