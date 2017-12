Peñarol: Lucas Viatri podría integrarse antes de lo previsto. Arias aún no renovó

Fútbol uruguayo

Pese a las quemaduras por un accidente pirotécnico, el argentino no sufrió problemas en la vista y estaría a la orden de Leo Ramos en Colonia.

El accidente de Lucas Viatri en la noche del 24 de diciembre, cuando estando en Buenos Aires junto a su familia fue alcanzado por fuegos artificiales en su rostro, hizo pensar en un período de hasta dos meses de inactividad.

Sin embargo, los estudios realizados en las últimas horas por los oftalmólogos de Boca Juniors dan lugar a vaticinios bastante más optimistas. El jugador no sufrió daños en la vista y las lesiones no pasan de quemaduras de primer grado. Además le dieron tres puntos de sutura en una ceja.

Siguiendo la evolución día a día, en Peñarol son optimistas respecto a que el jugador pueda sumarse a los trabajos del plantel en Colonia, durante la segunda semana de enero. Durante la primera estará haciendo reposo en su país.

Otro que aún no se sabe si estará es Ramón Arias, cuyo vínculo todavía no fue renovado para 2018. El contrato del Cachila expiraba el 31 diciembre, día en que se reunió su representante, Gerardo Arias, con directivos aurinegros buscando extender el vínculo. Aún no hay acuerdo y existe interés desde Emelec y Corinthians para ficharlo.