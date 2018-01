Peñarol: Fidel Martínez está cerca de llegar y esperan para definir los detalles de su contratación

Fútbol uruguayo

A pocas horas de viajar rumbo a Colonia para continuar con los trabajos de pretemporada, Peñarol trabaja en la contratación de Fidel Martínez, futbolista ecuatoriano del Atlas de México. "Estamos esperando que se terminen de finiquitar todos los detalles", dijo en el programa Último al Arco el dirigente Pablo Sciarra, integrante de la comisión de contrataciones.

Sin embargo pidió cautela y reconoció que "hasta que no esté acá el jugador con el contrato firmado no podemos dar nada por cerrado". Para su llegada a préstamo, parte de su sueldo tendría que ser abonado por Atlas, ya que es un compromiso muy caro para Peñarol.

Martínez, de 27 años tuvo pasado en Deportivo Quito, Tijuana y Pumas de la UNAM. Actualmente juega en Atlas donde la pasada temporada ingresó en seis partidos por la liga mexicana y solo tres de ellos como titular (348 minutos). Además sumó cuatro partidos por Copa MX, competencia en la que marcó su último gol en setiembre pasado.

"Estoy convencido que en los períodos de pases se ganan campeonatos y más en el fútbol uruguayo", comentó Sciarra que reiteró que se busca un lateral izquierdo. La llegada de este defensa zurdo es necesaria ya que Lucas Hernández tiene tres partidos de suspensión en la Copa Libertadores.

Con respecto al goleador del campeonato, Cristian Palacios, el dirigente dijo: "Queremos que Palacios siga en el club a no ser que tenga una oferta de esas imposibles de decir que no y la idea es no cortarle la carrera a ningún jugador. Paralelamente estamos intentando renovar el vínculo con el jugador, reconociéndole la valía que ha tenido en estos últimos meses".