Peñarol: “la pretemporada la arranco de cero con el grupo”, contó Lucas Viatri

Fútbol uruguayo

“Más tranquilo no estoy. Antes estaba ansioso por el alta y ahora por meterme a jugar. Hablamos con el profe y el doctor de no volverme loco porque hace rato que no tengo contacto con la pelota”, contó el delantero argentino a Sport 890 este lunes en Los Aromos, donde volvió con la gran noticia de poder entrenar a la par del grupo.

Cinco meses después del accidente pirotécnico sufrido el 24 de diciembre pasado, que le ocasionó cortes y quemaduras en el rostro y una lesión ocular, ya está habilitado para volver al ruedo pero lo hará de a poco. Durante los últimos tiempos hizo algún ejercicio físico y trabajos con pelota pero sin fricción ni cabezazos.

“Va a ser peor si me largo a jugar y o hacer las cosas con total normalidad porque puede generarme alguna otra lesión, algo normal después de tanta inactividad. La idea es ir llevándolo de a poco y en lo que pueda ir sumándome con el grupo”, señaló Viatri, quien aseguró que la pretemporada la iniciará “de cero con el grupo”.

"Tenemos que volver al juego que nos destacó el año pasado"

“Les mandé un mensaje a mis compañeros cuando me dieron el alta agradeciéndoles por este tiempo que me bancaron. Yo no soy una persona demostrativa cuando estoy bien ni cuando estoy mal, pero siempre traté de venir con la mejor cara sabiendo que esto iba a ser más largo”, recordó.

“Al principio los dirigentes y después mis compañeros y el cuerpo técnico en el día a día me hicieron las cosas más fáciles. Por eso venía con total responsabilidad a hacer lo que podía hacer para cuando llegara el momento del alta no arrancar de cero”, agregó Viatri, quien es optimista a la hora de hablar de la renovación de su contrato.

“En lo que hablamos estamos todos de acuerdo. Queda esperar que mi representante venga a terminar de cerrar algunos detalles, ya que ahora está de viaje. Creo que no habrá ningún problema”, dijo, y se mostró entusiasmado con el desafío que tiene Peñarol de cara al próximo semestre, en el que habrá “una gran diferencia” respecto a 2017.

“Hoy estamos arriba en la Tabla Anual y no nos jugará tanto en contra la presión de que el otro equipo pierda puntos. Tenemos que volver al juego que nos destacó el año pasado. Se nos escapó la Libertadores, que era el principal objetivo, pero estamos en la Sudamericana, donde hay equipos muy buenos. Tenemos que prepararnos para intentar que el club vuelva a ganar una copa internacional”, reflexionó.

Martín Palermo: "tocado por la varita. Si viene le irá bien"

Por último, tras reconocer que “al principio fue un balde de agua fría” la noticia del alejamiento de Leonardo Ramos de la dirección técnica mirasol, se refirió de la posibilidad de Martín Palermo, uno de los nombres que suenan y que él conoce muy bien de su etapa en Boca Juniors.

“Sé que Martín quiso contactarme cuando sufrí el accidente y en su momento me había llamado para llevarme a Godoy Cruz. Desde que subí al primer equipo de Boca se comportó muy bien conmigo a pesar de que jugamos en el mismo puesto. Tanto él como Román (Riquelme) son mis ídolos de Boca y lo usaba para aprender día a día. Y aprendí muchísimo”, rememoró.

“Como entrenador no sabría definirlo porque no lo tuve, pero es una persona muy positiva. Es de esos jugadores que están tocados por la varita, así que seguramente le irá muy bien si viene para acá”, concluyó.