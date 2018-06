Peñarol: “fue un partido nefasto a nivel arbitral”, dijo Leo Ramos tras la derrota con Torque

Fútbol uruguayo

“Tengo mucha calentura. Nunca hablo de los arbitrajes pero esta noche sí voy a hablar. Lo que pasó esta noche fue alevoso por muchas razones. Por reiteración de faltas no sancionadas con tarjeta, por penales que a mi entender no fueron, y por un montón de circunstancias más fue un partido nefasto a nivel arbitral”, dijo Leonardo Ramos tras perder 4-3 con Torque.

“Cometimos algunos errores. En el último gol nos agarraron con todo el equipo arriba y con dos hombres de menos, que no nos puede pasar. Nos privó de al menos haber sumado un punto con dos jugadores menos”, expresó el entrenador mirasol, quien fue expulsado por sus reclamos al árbitro Leodán González y explicó la situación.

“Nunca me excedo y hoy me excedí en lo que dije, pero tenía un porqué. Hubo una reiteración continua de faltas que no fueron sancionadas con tarjeta, y nosotros por faltas medianamente menores sufrimos muchas amonestaciones. Nunca he hablado de los árbitros. Si hubiésemos ganado hubiera dicho lo mismo porque lo de hoy fue nefasto”, agregó.

Sobre las supuestas fallas del juez, dijo que “el primer penal (de Luis Maldonado) no fue y en el segundo Tito (Formiliano) se dio vuelta y la pelota le dio en el brazo”. “Tengo que ver si el radio de su brazo está muy lejos de su cuerpo. Si es así estuvo bien cobrado”, reconoció.

“Pero voy al primer penal y a faltas que podrían haber sido tarjeta amarilla y no fueron, más allá de que no jugamos un buen partido”, dijo Ramos, quien lamentó las expulsiones de Franco Martínez y de Fabricio Formiliano de cara a lo que viene, ya que hoy tiene “un plantel de 18 jugadores y con un jugador de inferiores”.

El fin de semana tendrá fecha libre y el miércoles o jueves de la semana que viene visitará a Defensor Sporting por la última fecha del Intermedio.