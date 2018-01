Peñarol: "Un jugador parecido a las condiciones de Cachila Arias", dijo Ramos sobre Maldonado

Fútbol uruguayo

El técnico aurinegro Leo Ramos dio sus impresiones sobre la nueva incorporación del equipo para esta temporada y habló de su reciente renovación de contrato en el club con el que se consagró campeón uruguayo en 2017.

"Teníamos la necesidad de traer a un jugador parecido a las condiciones de Cachila Arias", dijo Ramos en conversación con el programa radial Tuya y Mía. "Maldonado reúne esas condiciones. Además conoce muy bien el tema de la altura", explicó en alusión a su reciente pasado en The Strongest, rival al que Peñarol enfrentará en la Libertadores.

"Ha tenido muy buenos rendimientos. Yo lo tuve en Progreso y antes de firmar se fue al exterior. Es un jugador que tiene experiencia y uno lo busca por similitudes con los que tenemos y el jugador reúne esas condiciones", señaló el técnico.

Ramos renovó su vínculo con Peñarol algunos días atrás. Confesó que tuvo sondeos de Racing de Avellaneda, así como también de Arabia Saudita, donde podía hacer la diferencia económica. "Estaba tranquilo. Siempre dije que mi posición era tratar de quedarme en el club para jugar una Copa Libertadores con este plantel con el que me identifico bastante", afirmó.

Las negociaciones se dieron "siempre de muy buena manera y con muy buena predisposición de ambas partes", voluntad que queda de manifiesto en las diferencias económicas entre propuestas: "Si hubiese sido por plata me hubiese ido al Medio Oriente, por ejemplo, que hay mucha plata".

Con respecto a la historia de Diego Forlán, quien finalmente no jugará en Peñarol, Ramos también dio sus sensaciones: "Lamentablemente lo de Diego no se pudo lograr. Hablé con él un par de veces. Conversaciones que son privadas, pero quedamos en muy buena manera. Siempre hemos tenido una muy buena relación.

Las razones de este fichaje fallido, según dijo el entrenador, son parte de la intimidad del jugador. "Hay cosas que uno no sabe, que pertenecen a su entorno. No tengo por qué meterme y se lo dije a él. Ojalá que le vaya bien en lo que hace porque es un gran jugador", resaltó.

"Me quedó la lástima, como me consta que le quedó a él y al club también, de no haber podido jugar este torneo acá", concluyó.