Peñarol: "Nos vamos con amargura" dijo Franco Martínez luego de la derrota

Fútbol Internacional

"Dicen que no pesa, que es psicológico, pero al estar dentro de la cancha lo sentis abundante", contó el joven aurinegro que ingresó en la segunda mitad.

Franco Martínez debutó en la Copa Libertadores al ingresar a la cancha para jugar los últimos 20 minutos en la derrota con The Strongest. "Me sentí muy bien", dijo Martínez sobre su actuación individual, pero aclaró que "en lo colectivo, no fue la mejor manera de arrancar".

Pese a la derrota, sabe que esto "es largo y nos quedan cinco fechas", aunque reconoció que "nos vamos con amargura por no haber podido llevar los tres puntos".

Peñarol jugó su partido contra los dos rivales que hubo en la cancha. Por un lado el equipo boliviano, discreto, y por otro lado la altura, implacable. "Dicen que no pesa, que es psicológico pero al estar dentro de la cancha lo sentis abundante. Me ahogué", confesó el juvenil carbonero.

"En el segundo tiempo controlamos más el partido y tuvimos situaciones de llegadas. El equipo de ellos no atacó, solo contrarrestaron con pelotazos de los zagueros. Nos merecíamos un poco más", analizó.



El gol de The Strongest llegó de pelota quieta, en una jugada que el equipo local ya había utilizado en partidos anteriores. "Es el fuerte de ellos, la única manera en la que nos podían hacer goles y pasó", comentó Martínez sobre la pelota quieta. "En la Libertadores esos errores se pagan caro y no nos llevamos ningún punto", concluyó.