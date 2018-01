Peñarol: "No me parece que el hincha sienta a Aguiar como un ídolo", dijo Rodolfo Catino

Fútbol uruguayo

El flamante vicepresidente del Club Atlético Peñarol, habló este miércoles en el programa radial Último al Arco, refiriéndose a la nueva contratación aurinegra y a la llegada de Luis Aguiar a Nacional.

"Le informé a Luis Maldonado que tenía que presentarse 8:30 mañana para ponerse a entrenar", reveló Catino.

Además aseguró que "Maldonado fue un refuerzo que nos pidió el DT y el Gerente Deportivo", resaltando que "hicieron especial hincapié en que querían que ese jugador fuera el reemplazo que estábamos necesitando para la zaga".

Con respecto a la política de contrataciones en este período, Catino puso en la balanza el pasado reciente del club: "Hay que tener en cuenta que Peñarol armó su equipo a mediados del año pasado y hoy lo que necesitamos son algunos retoques para la doble competencia y reponer a un jugador que se nos fue como Diego Rossi".

Entre los hinchas de Peñarol, causó gran sorpresa, y en algunos casos también indignación, la llegada de Luis Aguiar a Nacional. "Son profesionales los jugadores y si Aguiar tiene su futuro en Nacional, que así sea", comentó el vicepresidente aurinegro.

Catino matizó además la trascendencia de Aguiar en el club. "Pasó en un período relativamente corto en lo que es la vida de Peñarol", explicó el dirigente. Recordó que como este caso, hubo muchos otros y en las dos direcciones, "así que no es un tema que nos deba preocupar".

"No me parece que Aguiar sea un jugador que un hincha de Peñarol lo sienta como un ídolo del club. Ha tenido su pasaje por Peñarol, cumplió, quedamos agradecidos pero hasta ahí. Si ahora juega en Nacional, será algún hincha más de Peñarol que juegue en Nacional o, como hubo, hinchas de Nacional que han jugado en Peñarol. Uno no se tiene que sorprender porque pasa al revés también. Distinto es el caso de ídolos", concluyó Catino que no incluye a Aguiar en su lista de ídolos aurinegros.