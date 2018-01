PSG: Thiago Silva molesto con Cavani por llegada tarde al PSG: "estoy enfadado"

Fútbol Internacional

El capitán del PSG, Thiago Silva, se mostró molesto con Edinson Cavani y el argentino Javier Pastore por su arribó tardío a los entrenamientos con el equipo tras las vacaciones pasadas y que les costaron una sanción de estar afuera del plantel hasta el momento por dos partidos.

"Hay que pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacer nada", dijo Thiago Silva a los medios franceses: "lo que hicieron no está bien. Aún así, Cavani, como amigo mío que es, tiene que volver cuanto antes porque ahora es momento de estar juntos y unidos ante todo lo que tenemos por delante. Me molestó la situación porque estamos en una fase importante de la temporada y estas cosas no son buenas para el grupo".



"El caso de Javier es distinto", comentó y agregó: "creo que él le ha dicho al club que quiere marcharse, por lo que su acuerdo con la directiva va por otro lado".

Cavani guardó silencio ante estas declaraciones pero Pastore no demoró en contestarle: "Nunca hablé con Thiago sobre mi problema o mi futuro. Nunca presiono a nadie. No es mi estilo. Él no estaba al tanto del problema que tuve y eso me hizo llegar tarde".

Y finalizó diciendo: "siempre he sido leal. ¡No es verdad que me quiero ir! Me gustaría quedarme aquí para terminar mi carrera".