PSG: "Tiene calidad, talento y mucho carácter", dijo su director deportivo Luis Fernández, sobre Cavani

Fútbol Internacional

El director deportivo del centro de formación del París Saint-Germain, Luis Fernández, dijo que Edinson Cavani es un delantero "distinto", al que "le gusta hacer goles".

Fernández, entrevistado por la Cadena Ser de España, a la hora de referirse al celeste mencionó: "es un delantero distinto por su carácter, por su fuerza y por su manera de jugar".

Y agregó: "hace dos o tres años recibió muchas críticas por su forma de jugar, pero ha demostrado que le gusta hacer goles, que tiene calidad y talento y tiene mucho carácter. Cualquier entrenador le pone, es siempre titular fijo".

Sobre la supuesta mala relación entre Cavani y Neymar aseguró que no existe: "eso son comentarios. No ha habido ninguna historia, son dos jugadores grandes, tienen que conectar y jugar juntos y eso es lo que hacen desde el comienzo de la temporada".

Más tarde explicó: "luego cada uno tiene su carácter, pero yo no he visto nada entre ellos. Lo que veo es que son un uruguayo y un brasileño y a los que dicen que los sudamericanos no pueden jugar juntos les digo que es mentira. No hubo ningún problema, todo está tranquilo desde el principio".

Sobre el inicio de la Liga, donde PSG está dominando en la Ligue 1, finalizó diciendo: "es un buen arranque, se han preparado bien las cosas y hay un equipo unido y con calidad. La llegada de Mbappé y Neymar ha dado fuerzas, sobre todo en lo ofensivo. El PSG no se quiere equivocar y quiere volver a ser campeón de liga, que el año pasado se escapó porque el Mónaco lo hizo muy bien".