Ortigoza contó cómo engañó a su madre para que se mudara del barrio a su casa nueva

Fútbol Internacional

En una entrevista en Página 12, Néstor Ortigoza, futbolista que ganó la Copa Libertadores con San Lorenzo años atrás y que ahora firmó con Rosario Central, contó una curiosa anécdota.

De origen humilde, el jugador juntó "peso por peso" el dinero para comprarle la casa a sus padres. "Decidí que no quería comprar cualquier casa. Quería que la eligiera mi vieja. Pero ella no me decía nada y no había caso, no quería irse del barrio", recuerda.

Fue entonces cuando un día pasaron en auto por una casa y la madre le dijo: "En esta casa tendrías que vivir vos, mirá qué linda que es". Néstor no dijo nada, pero fue y compró la casa y comenzó a remodelarla. "Otro día pasamos por la puerta en el auto y manda: -Mirá, están arreglando la casa esa, alguien la debe haber comprado-. Y yo por dentro me moría, pero me la aguanté, porque le quería dar la sorpresa cuando estuviera terminada. "Va a quedar re cheta, seguro", le respondí. Pero nada más", contó.

Cuando la casa estuvo terminada, se la regaló. "No lo podía creer", dice. Pero hubo un problema. "Tuve que hacer una jugada para sacarla del barrio", porque la madre no quería irse.

"Tampoco es que nos íbamos tan lejos, pero era, sobre todo, tener cloacas y gas en red. Quería mejorarles eso. Y ella me decía que no se iba", confiesa Ortigoza.

Y entonces llega el dato curioso: "Esto que voy a contar no lo sabe y me va a matar cuando se entere. Resulta que yo tenía un auto, un Bora, re lindo, re bien parado. Y tenía varios amigos en el barrio con los que me llevaba bien y... Bueno, me hice robar una rueda del auto, me lo dejaron con unos tacos, justo en la puerta de la casa de mi vieja. Ahí fui y le dije: -Mamá, vos te tenés que ir de acá, mirá cómo me robaron la rueda, un día me va a pasar algo-. Y la convencí. Después los pibes me trajeron la rueda de vuelta, ja. Me va a matar. Era mentira".