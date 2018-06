Odesur: "Esperaba entrar en la final pero no ganar", dijo Julieta Mautone, oro en tiro

Más deportes

Julieta Mautone dio el batacazo y se quedó con la medalla de oro en la competencia de 10 metros con pistola de aire, en el polígono de tiro de Cochabamba. "No me lo esperaba mucho", confesó la joven de 18 años a FútbolUy.

"Me esperaba entrar en la final por el puntaje que yo venía haciendo, pero no me esperaba ganar, ni cerca, porque no tengo experiencia en finales que es donde más te meten presión", explicó Mautone.

"Me siento muy orgullosa de representar a Uruguay en esta competencia", aseguró la medallista de oro celeste. "Los Odesur son algo muy prestigioso y se viven con mucha emoción porque hay mucho esfuerzo de parte de todos los deportistas. Me siento muy satisfecha, es muy lindo", valoró.

Con respecto a la final, contó que "había dos contrincantes muy complicadas de Ecuador, que hacen puntajes muy altos". Luego de superar la primera fase tercera, detras de las ecuatorianas, llegó a la fase final y se ubicó como líder de la competencia a pocas rondas del cierre: "Al final fue un tire y afloje hasta que se resolvió y la verdad estoy muy contenta".

Julieta fue campeona sudamericana juvenil en 2017, en Río de Janeiro, pero desde entonces hasta ahora su progresión continuó. "Entrené un montón desde el Sudamericano hasta ahora. Entrené mucho y le puse mucha cabeza al tiro", resaltó.

Le tocó en Cocha 2018 enfrentarse a una situación nueva para ella: "Nunca había competido en una final porque era junior y ahí no hay finales. Fue tremenda presión antes de empezar. Después empecé a competir y fui eliminando contrincantes hasta que me quedé con la de oro", resumió la ganadora de la cuarta medalla dorada para Uruguay en estos juegos.