Nacional: Matías Zunino es baja por desgarro. Gino Peruzzi sufrió esguince de rodilla

Fútbol uruguayo

La sanidad tricolor tiene tarea por estos días y este lunes confirmó la baja de Matías Zunino para las próximas tres semanas, por lo que podría perderse el clásico del 22 de abril. Al lateral-volante se le había detectado una fuerte distensión muscular en uno de los posteriores tras el partido ante Racing, en el que marcó el gol del 1-0 a los 93'.

Las ganas de seguir en cancha y el no querer salir porque su equipo no tenía más cambios, hicieron que lo que pudo haber sido una simple contractura terminara en desgarro. Los médicos confirmaron la rotura fibrilar este lunes, por lo que el futbolista no jugará ante Wanderers, Liverpool, Real Garcilaso en Cusco y Boston River. Su vuelta se daría contra Peñarol o frente a Real Garcilaso en Montevideo.

Gino Peruzzi, que abandonó el campo de juego en el transcurso del segundo tiempo del partido que terminó con victoria 1-0 frente a River Plate este domingo, padeció un esguince en la rodilla izquierda y está descartado para la visita de este miércoles al Parque Viera. Tampoco será de la partida Diego Arismendi, quien sigue al margen por una tendinitis en el aductor derecho.