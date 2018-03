Nacional: “esperamos lastimar con pelota”, dijo Medina en la víspera del duelo con Santos

Fútbol uruguayo

El Cacique no paró el equipo para su segunda presentación por la Libertadores y dijo que le gusta que la cancha sea grande.

Nacional realizó este miércoles el reconocimiento del estadio Pacaembú, donde el jueves a las 19:15 horas se medirá con el Santos por la segunda fecha del grupo 6 de la Copa Libertadores. El entrenador no confirmó el equipo y dijo que los jugadores “no lo saben”, más allá de que cada uno de los titulares ya tienen claro que comenzarán jugando.

“Los jugadores no saben el equipi. Individualmente cada uno sabe quién va a jugar, aunque no hemos hecho la charla colectivamente para ver quién juega. La haremos mañana”, explicó el entrenador tricolor en conferencia de prensa a 24 horas de su segunda presentación copera.

Sobre la cancha que albergará el encuentro, opinó que “es muy amplia, muy grande, y en buen estado”. “Me gusta que sea larga por los espacios. Hay que ocuparlos bien y estamos preparados para eso. Me gusta jugar con cancha mojada por la circulación de balón. No me desagrada que llueva”, indicó el Cacique.

“Santos es un muy buen equipo y tiene jugadores de muy buena técnica, mucha calidad y veloces. Esperamos lastimar con pelota, con ataques posicionales y haciéndola circular bien. Imagino un partido en el que les robemos el balón y lo tengamos, algo que les duele a los equipos brasileños”, adelantó Medina.

El entrenador valoró lo hecho por el equipo el pasado sábado ante Defensor Sporting porque “el desarrollo del juego le perteneció”. “Fuimos un equipo muy intenso, compacto y sólido. Generamos siete u ocho situaciones de gol y el rival no nos pateó al arco. Por momentos hubo buena circulación de balón, como en el primer gol. Esas cosas son las que buscamos”, concluyó.

Con Jorge Fucile suspendido, el equipo formaría con Esteban Conde; Gino Peruzzi, Guzmán Corujo, Diego Arismendi y Diego Polenta; Matías Zunino, Santiago Romero, Cristian Oliva y Carlos de Pena; Gonzalo Bueno o Tabaré Viudez, y Gonzalo Bergessio.

Completan la lista de viajeros Luis Mejía, Rodrigo Erramuspe, Alexis Rolín, Alfonso Espino, Luis Aguiar, Sebastián Rodríguez, Leandro Barcia, Sebastián Fernández. Dos de ellos quedarán fuera del banco de relevos.