Nacional: "Vamos con mucha confianza de lograr la victoria", dijo Medina antes de partir a Brasil

Fútbol uruguayo

Nacional enfrentará a Santos el próximo jueves y el entrenador tricolor aseguró que es un equipo con "jugadores desequilibrantes" pero que eso no lo intimida.

Alexander Medina fue entrevistado por el programa radial Tuya y Mía, donde habló del partido contra Santos y el momento actual del equipo tricolor.

"Es un equipo que el año pasado anduvo muy bien y ahora se están acomodando al entrenador nuevo. Tienen buenos jugadores en todas sus líneas", reconoció sobre el equipo brasileño.

Resaltó la reciente contratación de Gabriel, delantero centro que viene de Europa. "Tiene en su equipo jugadores de nivel, desequilibrantes", afirmó.

Pese a eso aseguró que confía mucho en la planificación y el trabajo que han hecho. "Vamos con mucha confianza de hacer un buen partido y lograr la victoria", sentenció.

El Cacique no se deja llevar por el primer empate del grupo contra Estudiantes como local. Dijo que "no condiciona" al planteo contra Santos, porque de todas maneras hubieran salido a buscar la victoria. Siendo la segunda jornada, no hubieran especulado.

Reconoció que "en la Copa Libertadores, cuando jugás de visitante, el empate nunca es mal resultado", pero insistió en que no van "con esa mentalidad" y que creen que tienen con qué ganar el partido.

Por último se refirió a algunos rendimientos individuales. Destacó a Oliva, quien dijo "superó todas las expectativas, incluso las mías". También bromeó afirmando que Bergessio es mejor jugador de lo que era él y valoró positivamente su entrega en la disputa de cada balón. Lo definió como "combativo, intenso y muy fuerte psicológicamente".

En cuanto a Luis Aguiar, subrayó que "es un excelente jugador que tuvo buenos pasajes en diferentes partidos". Valoró la buena visión de cancha y sus habilidades como pasador y rematador.

También mandó un mensaje para todo el equipo: "Todos los jugadores que están acá pueden aumentar su rendimiento todavía. Esto recién está arrancando. Tienen margen de mejora individualmente y como equipo".