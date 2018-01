Nacional: "Tenemos un Luis Aguiar con muchas ganas de defender esta camiseta", dijo Medina

Fútbol uruguayo

"Desde el inicio me transmitió ganas de venir a Nacional. Eso fue un empujón muy grande", comentó Medina sobre Aguiar. Además reveló que fueron horas difíciles para el jugador.

Alexander Medina habló en conferencia de prensa por primera vez desde que comenzaron los trabajos de pretemporada en Nacional. El nuevo técnico tricolor se refirió a la llegada de Luis Aguiar, la situación de José Sand y cómo se continúa armando el equipo.

"Trabajamos en muy buen clima, con muchas ganas, noté a los jugadores con mucha actitud y por suerte estamos formando el equipo adentro de la cancha, que es lo más importante", resaltó el Cacique con respecto a los primeros entrenamientos.



Reveló que viviéndolo de cerca, "no fueron horas fáciles", para Luis Aguiar. "Para él y sobre todo para la familia fue bastante difícil, bastante complicado, pero ahora que pasaron las horas y está más tranquilo, está con muchas ganas, mucha ilusión, está muy contento de estar acá", agregó.

Confesó que la primera vez que se reunión con el jugador fue dos semanas atras. "Desde el inicio me transmitió ganas de venir a Nacional. Eso fue un empujón muy grande", reconoció el técnico tricolor. "Una cosa es lo que yo pensaba como entrenador y otra lo que el jugador me transmitió", señaló.

"El jugador me transmitió sensaciones muy buenas desde el primer minuto", evaluó Medina. "Tenemos un Luis Aguiar motivado, con mucha ilusión, con muchas ganas de defender esta camiseta", sentenció.



Todavía se sigue negociando para incorporar algún otro futbolista al equipo. "La idea era tener ya el grupo definido, pero las negociaciones no son fáciles y estamos esperando resolver en cuestión de días los próximos fichajes, que no van a ser muchos", aclaró el técnico.

Dijo que ya se están buscando nombres y alternativas que espera cerrar en las próximas horas, ya que no hay mucho tiempo de cara a los clásicos de verano y los partidos con Chapecoense por Copa Libertadores.

Sobre José Sand dijo: "Todavía no tenemos la confirmación de cuál va a ser su decisión. José es un delantero que tuvo una temporada espectacular, donde fue goleador de la Copa Libertadores, jugó 38 partidos de los 44 de Lanús. Hizo 27 goles, tuvo un gran rendimiento, jugó hace unos días la final de la Libertadores. Pivotea muy bien, se asocia en el juego en equipo y tiene presencia dentro del área. Decidirá él y su representante qué quieren de su futuro".