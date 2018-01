Nacional: "Siento que jugar en Nacional nunca es un paso atrás", dijo Carlos De Pena

Fútbol uruguayo

Este jueves, Carlos De Pena habló en conferencia de prensa sobre su retorno al club en el que se formó y cómo se siente para afrontar los desafíos con Nacional para este temporada.

El futbolista reconoció que bajo las órdenes de Medina viene siendo "una pretemporada bastante intensa", ya que eso es "un poco lo que nos pide el técnico". De Pena sabe que en las primeras semanas de competencia oficial habrá objetivos importantes, pero está confiado porque "hay un plantel largo, muchos jugadores y buscamos empezar pisando fuerte para tener un semestre con doble competencia".

Con respecto a su retorno, luego de un pasaje por Europa, entiende que siento que vuelve "más maduro y pronto para poder dar lo mejor de mi". Todavía joven, De Pena vuelve al Uruguay y la pregunta sobre si esto es un retroceso en su carrera, se plantea. "Siento que jugar en Nacional nunca es un paso atrás. Acá es donde quiero estar ahora y me siento preparado para dar lo mejor de mí", dijo. "Simplemente son etapas de la carrera de un jugador. Hoy me toca estar acá disfrutando", agregó.

"Siempre decimos que los clásicos son para ganarlos y los tomamos como un partido oficial", sentenció De Pena sobre el primer partido contra Peñarol, pero sabe que luego vendrá la Supercopa y también quiere ganarla. "Nuestro objetivo principal es el partido con Chapecoense el 31 de enero. Todo lo que viene antes va a ser una preparación para eso. Nuestro objetivo es el ida y vuelta con Chapecoense", resaltó.

Pese a que no juega oficialmente hace muchos meses, el delantero asegura estar en "condiciones físicas óptimas" y a disposición del técnico. Justamente Medina es un entrenador al que ya conoce, pero de su etapa como jugador. "Es un técnico que me conoce, que jugó conmigo. La posición en la que me pueda llegar a poner va a depender del sistema táctico que se use", explicó sobre sus posibilidades de cumplir funciones distintas.