Nacional: “Lo del primer tiempo fue de lo mejor que vi en estos 14 partidos”, valoró Medina

Fútbol uruguayo

El entrenador tricolor valoró el juego de su equipo ante River Plate y cree que Arismendi y Zunino no llegarán al partido del miércoles.

“En el primer jugamos muy bien. Me gustó mucho el equipo. Hasta el gol jugamos muy bien. Después perdimos un poco la pelota. Mejía tuvo dos atajadas en el primer tiempo y en el segundo nos generaron peligro con algún centro pero sin mayores problemas”, analizó Alexander Medina tras el 1-0 de Nacional sobre River Plate en el Parque Central.

“En el partido contra Defensor tuvimos varias chances de gol. Contra Racing no fueron tantas claras y hoy tuvimos muchísimas. Si nos íbamos en ventaja al entretiempo por uno o dos goles no podía sorprender a nadie, pero esto es fútbol y hay que tener contundencia”, dijo, y valoró que “el equipo está bien, está sólido”.

“Lo del primer tiempo fue de lo mejor que vi en estos 14 partidos que llevamos. Manejamos todos los aspectos que consideramos que tiene que tener el fútbol; circulación muy buena del balón, cambio de orientación, llegada por ambas bandas, presencia dentro del área y presión tras pérdida. Perdíamos el balón en campo rival y lo recuperábamos rápido. Fueron varias cosas que me gustaron del equipo”, destacó.

Respecto a la sociedad que formaron por primera vez Sebastián Fernández y Gonzalo Bergessio en ofensiva, dijo que los vio “muy bien, sobre todo en el primer tiempo, con mucha movilidad y presencia dentro del área, saliendo a jugar entre líneas”. “Se complementaron muy bien. Les faltó el gol pero generamos muchas situaciones por el movimiento de ambos y por el juego del equipo”, analizó.

Aguiar y los lesionados

Consultado por Luis Aguiar, consideró que “jugó un partido bárbaro”. “Manejó muy bien la pelota, con buena circulación de balón. Metió pases en corto y en largo y tuvo alguna situación de gol. Para hacer un partido completo sólo le faltó el gol. Tratamos de darle más juego a la mitad de la cancha con Oliva y con Luis. En el primer tiempo y en parte del segundo lo hicimos bien”, opinó.

Respecto a Gino Peruzzi, explicó que “tuvo un inconveniente en una rodilla” y cree que no será nada importante por el primer diagnóstico que le hicieron”. “El Tata González estuvo muy bien en los minutos que jugó de lateral derecho”, dijo sobre el reemplazante del defensor argentino.

En relación a los hombres que están en sanidad, dijo que “Arismendi tiene para unos días todavía al igual que Zunino”. “Lo de Zunino es un poquito más importante; una distensión muscular en la zona de los posteriores. Contra Racing no terminó bien. Hay que ver cómo evolucionan con el correr de las horas. No creo que lleguen al partido del miércoles, pero no nos queremos apresurar”, dijo. Los albos visitarán a Wanderers.