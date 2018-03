Nacional: "Jugar seguido hace que no podamos disfrutar las victorias", dijo Medina

Fútbol uruguayo

"Ya estamos acostumbrados a esta situación", dijo Alexander Medina en Tirando Paredes. El entrenador tricolor se refería a la acumulación de partidos en un corto período. "Entre febrero y el arranque de marzo jugamos 10 partidos en 32 días. Además, nos jugábamos cosas importantes", resaltó.

"Esto de jugar seguido hace que no podamos disfrutar las victorias y no amargarnos en la derrota", explicó el Cacique. La conclusión que sacó el entrenador es positiva: "Haber pasado por esa seguidilla no da seguridad pero sí tranquilidad"

Para el próximo partido contra Racing, el equipo titular se perfila de la siguiente forma: Esteban Conde, Gino Peruzzi, Guzmán Corujo, Diego Arismendi, Jorge Fucile, Santiago Romero, Christian Oliva, Matías Zunino, Carlos De Pena, Gonzalo Bueno y Gonzalo Bergessio.

Además Medina se refirió a las situaciones de Polenta y Viudez. "Polenta se viene recuperando del partido con Santos, que no terminó bien. Veremos en las próximas horas si está apto para jugar contra Racing o es mejor esperar al fin de semana", aseveró.

"Viudez estuvo prácticamente dos semanas sin entrenar y llegó muy justo contra Defensor y Santos. Ahora ya está entrenando bien", concluyó.